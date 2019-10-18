Актрису Бочкареву лишили прав и оштрафовали после инцидента с наркотиками

Сама Бочкарева в судебный участок мирового судьи № 105 сегодня не явилась. Зато туда пришел сотрудник ГИБДД, который задержал актрису. Он рассказал, что она была за рулем с признаками алкогольного опьянения, от нее пахло спиртным.

За отказ от медицинского освидетельствования судья постановил лишить актрису водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Штраф составит 420 евро. Отметим, что рассматривалось пока только административное дело против Бочкаревой. Предстать перед судом по инциденту с наркотиками ей ещё предстоит.