Солистка «Фабрики» ошарашила фанатов «голыми» фото после родов

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева известила соцсети о том, что она вместе с семьей отдыхает в Израиле, где ранее жил ее 45-летний супруг - актер Кирилл Сафонов, пишет Topnews.
Свою импровизированную обнаженную фотосессию 35-летняя певица выложила в аккаунте в Instagram. Савельева сделала пикантные «голые» фото на рассвете, а компанию новоиспеченной маме этим прекрасным утром составил ее маленький сын Леон, родившийся у четы этим летом.
«Тогда на рассвете я все-таки сделала фотографию (упрямая до жути — без своего не уйду). Пикантности прибавляет муслиновая пеленка Леона, кстати, фотографировал тоже он... вернее, его коляска служила опорой для телефона. Нам понравилось, что получилось, а потом пошли будить папу», — написала Савельева.
Пользователи отметили прекрасную физическую форму, в которой находится молодая мама.
Семья отдыхает в Эйн-Бокеке (Ein Bokek) — популярном пляжном курорте на Мертвом море, находящийся в израильской части его побережья. Оно считается местом отдыха богатых и знаменитых. Здесь не встретишь представителей среднего класса, которым просто не по карману настолько великолепный сервис и астрономическая стоимость самих апартаментов.