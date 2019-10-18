Солистка «Фабрики» ошарашила фанатов «голыми» фото после родов

Свою импровизированную обнаженную фотосессию 35-летняя певица выложила в аккаунте в Instagram. Савельева сделала пикантные «голые» фото на рассвете, а компанию новоиспеченной маме этим прекрасным утром составил ее маленький сын Леон, родившийся у четы этим летом.

«Тогда на рассвете я все-таки сделала фотографию (упрямая до жути — без своего не уйду). Пикантности прибавляет муслиновая пеленка Леона, кстати, фотографировал тоже он... вернее, его коляска служила опорой для телефона. Нам понравилось, что получилось, а потом пошли будить папу», — написала Савельева.

Пользователи отметили прекрасную физическую форму, в которой находится молодая мама.

Саша Савельева ФОТО: Instagram