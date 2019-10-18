Все кончено: сколько времени ты будешь страдать после развода

Первый этап переживания тяжелой разлуки обычно длится около 3 месяцев. Это время обычно самое сложное и эмоциональное, и по субъективным ощущениям этот период может быть очень долгим. Через 10-13 недель человек начинает выходить из своеобразного траура, однако, весь процесс восстановления может занять до 2 лет.

Формула страданий

Рассчитать время, которое потребуется на восстановление психики после расставания, можно по формуле: х/2+j+L-T+k/2+r

Х= количеству времени, которое вы встречались (в месяцах);

J – x/3. Если вы расстались по причине измены партнера, то J = 0;

L = 4, если ты впечатлительны и эмоциональна, а если ты кремень, то L=0;

T = x/3, если ты уже начала встречаться с новым партнером, если ты все еще одна, то T=0;

K = количеству твоих ежедневных проверок его аккаунта в соцсетях;

R = 3, если ты то закрываешь свой аккаунт в соцсетях, то открываешь и публикуешь новые фото в надежде на реакцию. Если ты так не делаешь, то R=0.

Безусловно, подобные формулы не всегда точны при расчетах. И надо понимать, что если ты насчитала себе страданий на годы вперед, то это совершенно не значит, что все это время ты и будешь несчастна так же, как в первые месяцы после расставания!

Что поможет пережить расставание

Помоги себе справиться с душевной болью, не отказывайся от помощи близких людей, и сама обращайся к специалистам при необходимости.

Не вини себя

Ты можешь думать, что причиной вашего расставания стало твое поведение, но это не всегда так. Ты сосредотачиваешься на своем мнении и видении ситуации, и становишься необъективной. Перестань строить предположения о том, как могло бы все сложиться, если бы ты вела себя иначе. В противном случае, тебе со временем будет все труднее вернуться в реальность, ты застрянешь в этих навязчивых мыслях надолго, и будешь отравлять ими свою жизнь.

Отпусти любовь

Если ты все еще надеешься на восстановление отношений, мечтаешь о том, как вы вскоре помиритесь и заживете счастливой жизнью, то рискуешь загнать себя в депрессию. Время будет идти, а шансов на то, что твои надежды сбудутся, с каждым днем будет становиться все меньше. Ежедневно ты будешь страдать от не оправдавших себя ожиданий, а твое состояние будет все хуже и хуже. Возможно, тебе стоит прекратить любое общение с бывшим? Зачем ты следишь за ним в соцсетях? Это не делает тебя счастливее…

Не делай из расставания катастрофы

Очень часто после расставания человек будто «прозревает»: оказывается, бывший партнер был идеалом. Ты можешь думать, что он был единственным в мире мужчиной, с которым можно было жить в любви и согласии. И с каждым днем только убеждаешься в этом, ведь не даешь никому шанса проявить себя в твоей жизни. Ночью ты не спишь, потому что не в силах справиться со страданиями, ощущениями беспомощности и безнадежности? Представляя себя несчастной и одинокой на всю оставшуюся жизнь, ты делаешь себе больно. Не надо так! Если чувствуешь, что не можешь справиться с этим состоянием, обращайся к специалистам, не оставайся наедине со своей трагедией.

Обрети себя

Если вы с партнером были вместе на протяжении нескольких лет, то после расставания ты будешь переживать кризис идентичности. Вы с мужем ощущали себя единым целым, парой, у вас были общие занятия, увлечения, устоявшийся порядок жизни. Многие семейные женщины на вопрос: «Кто ты?» всегда отвечают: «Жена, вторая половинка, мать…». Часто о себе самих и сказать уже нечего! После развода женщина оказывается в растерянности: «Я совершенно потеряла себя!». Страдает самооценка, идентичность, жизнь может потерять всякий смысл. После того, как ты пережила первую острую болезненную фазу расставания, начинай возвращаться к жизни: ищи новые смыслы, находи новые занятия, увлечения, заводи новые знакомства и путешествуй.