Как уберечь ребенка от опасности: важно знать каждому родителю

На своей странице в Instagram психолог назвала четыре основных правила, которые должен знать каждый родитель и применять каждый ребенок.

1. Лучше отпускать детей одних с 10 лет. Но "лучше" – это ключевое слово. Мы живем в разных городах и деревнях, многим на работу, и родители вынуждены отпускать детей одних.

Что можно сделать если вы в такой ситуации? В ближайшие дни пройдите с ребенком вместе по самому безопасному маршруту. Пусть он будет длиннее. Но если можно обойтись без гаражей, лесов и так далее, то лучше так.

2. Как правило в одно место идет несколько детей, и возможно хоть один родитель. Объединяйтесь, возможно даже дежурьте – так будет спокойнее.

3. Сейчас многие кричат "запретите говорить со взрослыми". Да, мы просим не вступать в контакт, не задавать вопросы, но это, к сожалению, не всегда может помочь. Кроме того, ребенку может понадобиться помощь, а мы, перегнув палку с "пугалками", можем ее лишить, поясняет психолог.

Вот что, правда, важно – будьте честны с детьми. Они должны знать, что взрослые не всегда хорошие. не всегда говорят правду и могут быть опасны. И это вопрос нашей объективности по жизни, а не только после обсуждения каких-то несчастий,

– советует Лариса.

4. Самое печальное. Вокруг очень большое количество психически больных людей. А осенью их состояние отягощено. Как уберечь детей и уберечься самим от таких людей? Не вступать в контакт – никакой, ведь для них, что угодно стимул.

Главное, что мы можем сделать – это максимально долго быть рядом с детьми. Договаривайтесь с соседями, знакомыми. Я понимаю, что страшно создавать миру через решетку для детей, но пока никто не предложит вам другого,