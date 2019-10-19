Секрет раскрыт! Наталья Водянова призналась, как поддерживает свою фигуру в форме
Модель использует один из самых популярных методов питания.
37-летняя Наталья Водянова восхищает своим внешним видом миллионы поклонников по всему миру. Более того, нередко Наталью называют старшей сестрой своих детей. Как же Водяновой удается на протяжении многих лет, и даже после рождения пятерых детей, держать себя в форме?
По словам знаменитости, она использует популярный нынче метод питания - интервальное голодание:
Полтора месяца назад я узнала про интервальное голодание. Это просто потрясающая вещь! Мне очень нравится! 14 часов голодания, а потом 10 часов приема пищи.
Также модель призналась, что раньше старалась никогда не пропускать завтрак, но теперь изменила свои взгляды:
Я выбросила этот завтрак и с таким удовольствием, с такой легкостью провожу свой день!