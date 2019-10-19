Сб, 19.10.2019
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  • Секрет раскрыт! Наталья Водянова призналась, как поддерживает свою фигуру в форме

Секрет раскрыт! Наталья Водянова призналась, как поддерживает свою фигуру в форме
14 часов голодания!

Natalia Vodianova

ФОТО: JB Autissier / Panoramic/imago images / PanoramiC

Модель использует один из самых популярных методов питания.

37-летняя Наталья Водянова восхищает своим внешним видом миллионы поклонников по всему миру. Более того, нередко Наталью называют старшей сестрой своих детей. Как же Водяновой удается на протяжении многих лет, и даже после рождения пятерых детей, держать себя в форме?

По словам знаменитости, она использует популярный нынче метод питания - интервальное голодание:

Полтора месяца назад я узнала про интервальное голодание. Это просто потрясающая вещь! Мне очень нравится! 14 часов голодания, а потом 10 часов приема пищи.

ФОТО: JB Autissier / Panoramic/imago images / PanoramiC

Также модель призналась, что раньше старалась никогда не пропускать завтрак, но теперь изменила свои взгляды:

Я выбросила этот завтрак и с таким удовольствием, с такой легкостью провожу свой день! 

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