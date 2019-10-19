Секрет раскрыт! Наталья Водянова призналась, как поддерживает свою фигуру в форме

37-летняя Наталья Водянова восхищает своим внешним видом миллионы поклонников по всему миру. Более того, нередко Наталью называют старшей сестрой своих детей. Как же Водяновой удается на протяжении многих лет, и даже после рождения пятерых детей, держать себя в форме?