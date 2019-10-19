Фото в соцсетях, которые указывают на низкую самооценку

Огромное число фото из спортзала

Люди, публикующие подобные снимки, будто бы всегда нуждаются в одобрении. Такими фото они хотят сказать: «Я молодец, не правда ли? Похвалите меня».

Но в какой-то момент таких снимков становится настолько много, что они невольно становятся поводом в очередной раз высмеять их автора.

Фото еды

Обязательно с геолокацией. Обязательно с красивой подачей и сервировкой. Много ли вы видели снимков у ларька с шаурмой? То-то же. Люди с низкой самооценкой хвастаются, что тоже могут себе позволить обед в дорогом ресторане. А не запостил, как говорится, значит не было. Есть даже специальный хэштег для тех, кто понимает, насколько это нелепо, но не может удержаться от публикации очередного кадра. Поэтому они подписывают его #мирдолжензнатьчтояем.

Фотографии со спины

Если таких снимков в профиле большинство, значит, человек не совсем доволен своей внешностью и хочет скрыть ее даже на снимках.

Фото подарков

Та же ситуация, что и с фото еды. Людям нужно похвастаться новым iPhone, дорогим украшением и прочими презентами, которых они оказались достойны.

Смотрите, меня тоже любят! Я настолько хороший человек, что мне дарят такие дорогие подарки! — вот о чем будто бы кричат такие снимки.

Селфи, селфи, селфи