Шесть неожиданных причин кариеса

Скученность зубов

Когда у зубов проблемы с жилплощадью, пища может застревать между зубами (особенно это любят делать орехи, сухофрукты и жесткое мясо), что усложняет гигиену полости рта. Выходов несколько — начать носить брекеты (Тина Канделаки, к примеру, сделала это в сознательном возрасте) или появляться в кабинете стоматолога чаще, чем обязательные для всех два раза в год.

Низкая скорость выделения слюны

Слюноотделение способствует смыванию пищевых остатков с зубов после еды. За сутки в норме должно вырабатываться около 1,5—2 литров слюны. Конечно, высчитать количество жидкости в домашних условиях сложновато, но если постоянно чувствуешь сухость во рту — это повод обратиться к стоматологу и оториноларингологу. Помочь в этой ситуации могут раствор витамина А, специальные гели и спреи для полоскания, лекарственные травы (мать-и‑мачеха, термопсис).

Нейтральный показатель кислотности слюны

Если слюна имеет щелочную среду (это норма), то она нейтрализует органические кислоты, вырабатываемые кариесогенными микробами. Если слюна имеет нейтральный показатель кислотности (не норма), эта функция выполняться не будет, так что эмаль станет разрушаться. Узнать, что происходит в твоем случае, можно опять же в кабинете специалиста.

Нарушение режима питания

Периодические перекусы между основными приемами пищи в виде печенья, конфет, булочек и прочей сахарозы и глюкозы (при условии отсутствия последующей немедленной чистки зубов) приводят к развитию кариеса.

Главная причина кариеса — это плохая гигиена. Помимо чистки пастой два раза в день всем необходимо использовать зубную нить и ирригатор.

Перекусы в спешке

Питаться на ходу и постоянно отвлекаться на телефон или другие гаджеты — вредно не только для пищеварительной системы, но и для зубов. Так мы плохо пережевываем пищу, большая ее часть остается во рту, попадает в промежутки между коренными — тут-то и поджидает кариес.

Пища с разной температурой