Почему речная рыба опаснее морской 

В морской рыбе содержится больше йода, фосфора, брома и жирных кислот, но гораздо меньше белка. Незаменима она для тех, кто соблюдает диету. Она позволяет питать организм без ущерба для фигуры. При этом морская рыба дороже, поэтому покупатели часто отдают предпочтение речной.

Она богата ценным белком с аминокислотой метионин, а железо в ней усваивается нашим организмом лучше, чем железо океанических рыб. Однако в речной рыбе гораздо меньше омега-3 жирных кислот. При этом нужно помнить, что у речной рыбы выше риск заражения многочисленными паразитами, обитающими в пресных водоемах. Попадая в организм человека, они могут вызвать тяжелые заболевания. Поэтому речную рыбу нельзя есть сырой, необходимо хорошо проварить или прожарить.

Кроме того, считается, что речная рыба более костлявая, хотя это касается в основном мелких видов. Сложно устроенный скелет помогает им выживать в озере или реке. Однако и среди океанической рыбы есть виды с большим количеством костей. Однако на прилавках они встречаются гораздо реже.

Среди речных рыб полезнее всего щука, сом, речной судак и карась.