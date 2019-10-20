Пять способов борьбы с отеками на лице

Отеки на лице доставляют женщинам любого возраста массу неприятностей и негативных эмоций. А между тем, если их причиной не является какое-либо заболевание, избавиться от них не так уж и сложно — нужно просто выводить из организма лишнюю жидкость. Пять несложных способов сделать это от диетолога Елены Раликовой публикует «АиФ».

Во-первых, специалист рекомендует устраивать разгрузочные дни. Главное в них — употреблять продукты, которые очистят организм от мусора. Например, овсянку, или творог с кефиром. И, как это ни странно, пить в такие дни нужно много — не меньше двух литров в сутки. А вот есть надо маленькими порциями, но каждые два-три часа.

Другим эффективным средством борьбы с отеками эксперт называет настои трав. Только прежде чем использовать их, необходимо убедиться, что входящие в сбор травы не вызывают аллергию. Рекомендуют заваривать семена укропа и пить по полстакана за 20 минут до завтрака и обеда. Или вместо обычного чая или кофе по утрам пить ромашковый.

Диетолог также рекомендует продукты, стимулирующие вывод лишней воды из организма. В списке: рис, гречка, кефир, сельдерей, лук, капуста и другие овощи, а также любые фрукты.

Ну и, конечно, самым эффективным средством против отеков является движение, особенно такие интенсивные кардиотренировки, как бег, езда на велосипеде и прыжки на скакалке. Однако результат будет лишь в том случае, если перед тренировкой хорошо разогреть мышцы. Поэтому начинать нужно с самых простых упражнений.