Женский гороскоп на неделю с 21 по 27 октября

Меркурий и Венера находятся в Скорпионе, а в середине недели к ним добавится Солнце, что начнет склонять в сторону хандры и депрессивных мыслей. Будет очень трудно управлять эмоциями и поддерживать хорошее настроение. Чтобы избежать резких эмоциональных скачков, астрологи советуют относиться к происходящему как к временным трудностям. Нелишним будет составить список дел и включить туда не только рутинные задачи, но и радости на каждый день.

Женщина-Овен

На этой неделе Овнов может смутить снизившаяся мотивация и медленное развитие событий: Солнце переходит в знак Скорпиона. Но не стоит торопиться с выводами и действиями: время дается на обдумывание и на то, чтобы принять ответственное и взвешенное решение. Поэтому астрологи советуют сдерживать свои желания и повременить с активностью: подходящее время наступит позднее. А пока лучше всего расслабиться и разобраться со своими целями.

Женщина-Телец

Гороскоп прогнозирует водоворот событий на жизненном пути Тельцов. Осторожность на этой неделе — лучшая стратегия. Особого внимания потребуют карьера и денежные вопросы. Меркурий в Скорпионе, а значит, самое время понять, чего вы хотите добиться. Если женщины-Тельцы за эти семь дней точно определятся с целью и стратегией ее достижения, то планета-покровитель даст начинаниям зеленый свет. Главное — не забывать про бдительность и не отвлекаться на критику окружающих.

Женщина-Близнецы

Астрологи советуют женщинам-Близнецам прислушаться к голосу интуиции: она сейчас будет на пике благодаря поддержке Венеры. При желании можно будет даже читать мысли окружающих. Этим стоит воспользоваться с умом: шестое чувство может не раз выручить. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют уделить внимание снам, предчувствиям, встречам и доверится ощущениям. Только не стоит увлекаться и искать знаки судьбы там, где их нет.

Женщина-Рак

Середина осени — непростое время, особенно когда активность Луны идет на спад. Вполне возможно, что захочется отложить все дела на потом и остаться дома, но не стоит поддаваться осенней хандре. Медленное течение событий, снижение активности и раздражающие мелочи — напоминание о том, что пришло время уделить внимание саморазвитию. На этой неделе женщин-Раков ждет успех в этой сфере и, вероятно, выход на новый рубеж. Поэтому постарайтесь быстрее разобраться с рабочими обязанностями, чтобы освободить время на себя.

Женщина-Лев

Солнце переходит в разрушительный градус Скорпиона, поэтому для Львов у астрологов одна рекомендация: сконцентрироваться на главной цели и четко следовать плану, чтобы достичь желаемого. Сейчас многие Львицы будут склонны к внезапной смене своих решений, но подобная импульсивность может сбить с намеченного пути. А ведь на этой неделе наступает решающее время: ожидается победа в деле, которое давно не дает покоя. Чтобы точно оказаться победительницей, контролируйте свои эмоции и порывы.

Женщина-Дева