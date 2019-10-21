Виктория Бекхэм: «Не беспокойтесь о нашей сексуальной жизни»

Несмотря на слухи о проблемах в отношениях, модельер уверяет поклонников, что ее брак с футболистом в полном порядке. По мнению Виктории, Дэвид является настоящим эталоном супруга и отца, пишет Стархит.
45-летняя Виктория и 44-летний Дэвид Бекхэмы живут в браке 20 лет. Пара познакомилась в 1997 году на одном из светских мероприятий. После случайной встречи возлюбленные начали близко общаться, а через год футболист решился на предложение руки и сердца. За долгие годы супружеской жизни паре пришлось пройти через разные тяжелые ситуации, несколько раз муж и жена даже хотели расстаться. Однако, к радости поклонников, этого так и не случилось.
Когда люди женаты столько, сколько мы, это всегда становится тяжелой работой, возникают определенные трудности,
— делился ранее спортсмен.
Более того, пара продолжает оставаться одной из самых популярных. Бекхэмы воспитывают четверых детей: у возлюбленных три сына и одна дочь. Супруги всегда с нежностью относятся друг к другу и не скрывают чувств на публике. Недавно Виктория призналась, что считает Дэвида лучшим супругом, который мог бы у нее быть, а также самым невероятным отцом для их наследников. Также модельер отметила, что и в интимной близости с мужем ей пожаловаться не на что.
Не беспокойтесь о нашей сексуальной жизни! Вы знаете, что он невероятно красив, но Дэвид — самый замечательный муж, фантастический отец и настоящий вдохновитель для всех нас, он усердно работает. Мне повезло, что он стал моей второй половинкой, мы родственные души,
— рассказала Виктория.
К слову, муж и жена действительно проводят много времени вместе. Всей семьей они ездят в путешествия и отдыхают в различных уголках планеты. Например, в конце лета папарацци удалось заснять, как звездная чета отдыхает в Италии. Бекхэмы решили расслабиться на яхте их давнего друга Элтона Джона. Пока дети радостно прыгали с палубы воду, их родители обнимались и целовались. Поклонники отмечают, что модельер и футболист больше похожи на влюбленных молодоженов, нежели на опытную супружескую пару.
Напомним, что два года назад Бекхэмы решили устроить еще одну свадьбу. На этот раз торжество прошло тайно. На мероприятие пригласили только самых близких. «Мы обновили свадебные клятвы. Церемония была намного более приватной, чем в первый раз, на ней было всего человек шесть», — вспоминал футболист.