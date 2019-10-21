Виктория Бекхэм: «Не беспокойтесь о нашей сексуальной жизни»

45-летняя Виктория и 44-летний Дэвид Бекхэмы живут в браке 20 лет. Пара познакомилась в 1997 году на одном из светских мероприятий. После случайной встречи возлюбленные начали близко общаться, а через год футболист решился на предложение руки и сердца. За долгие годы супружеской жизни паре пришлось пройти через разные тяжелые ситуации, несколько раз муж и жена даже хотели расстаться. Однако, к радости поклонников, этого так и не случилось.

Когда люди женаты столько, сколько мы, это всегда становится тяжелой работой, возникают определенные трудности,

— делился ранее спортсмен.

Более того, пара продолжает оставаться одной из самых популярных. Бекхэмы воспитывают четверых детей: у возлюбленных три сына и одна дочь. Супруги всегда с нежностью относятся друг к другу и не скрывают чувств на публике. Недавно Виктория призналась, что считает Дэвида лучшим супругом, который мог бы у нее быть, а также самым невероятным отцом для их наследников. Также модельер отметила, что и в интимной близости с мужем ей пожаловаться не на что.

Не беспокойтесь о нашей сексуальной жизни! Вы знаете, что он невероятно красив, но Дэвид — самый замечательный муж, фантастический отец и настоящий вдохновитель для всех нас, он усердно работает. Мне повезло, что он стал моей второй половинкой, мы родственные души,

— рассказала Виктория.

К слову, муж и жена действительно проводят много времени вместе. Всей семьей они ездят в путешествия и отдыхают в различных уголках планеты. Например, в конце лета папарацци удалось заснять, как звездная чета отдыхает в Италии. Бекхэмы решили расслабиться на яхте их давнего друга Элтона Джона. Пока дети радостно прыгали с палубы воду, их родители обнимались и целовались. Поклонники отмечают, что модельер и футболист больше похожи на влюбленных молодоженов, нежели на опытную супружескую пару.