Записывайтесь: эстонский стилист Ольга Быкова объявляет набор в свою Школу стиля!

Самая распространенная проблема у женщин даже не «нечего надеть», а «с ЧЕМ и КАК это надеть»?

Многие действительно теряются при комбинировании одежды и аксессуаров, потому что не знают:

как гармонично сочетать вещи и аксессуары между собой

как правильно сочетать цвета и оттенки

как правильно носить несколько принтов одновременно

что именно подходит моей фигуре

Что мы имеем:

унылый и скучный гардероб;

преобладание серого и черного цвета в гардеробе;

отсутствие аксессуаров, а значит — нет завершенности в образе;

устаревшие фасоны, которые делают тебя старше;

слишком много одежды с «изюминкой»;

отсутствует база;

неуместность;

апатия и ненависть к магазинам;

непринятие своей фигуры.

Обо всем этом ты забудешь после пройденного базового курса в Школе Стиля!

Стилист Ольга Быкова ФОТО: личный архив

Ты научишься:

Сочетать цвета и оттенки

Составлять гардеробную капсулу

Сочетать различные принты

С помощью одежды создавать правильное впечатление

Скрывать недостатки фигуры и подчеркивать достоинства

Выбирать аксессуары и правильно их носить

Создавать правильные пропорции фигуры с помощью одежды

Выбирать заведомо правильную одежду в магазине

Экономить время и деньги на шопинге

Стать стилистом самой себе

Создать гардероб ТВОЕЙ мечты

Урок-бонус от нутриолога

Практика в магазине со стилистом Ольгой Быковой

Следующий курс начнется 31 октября. Уроки 2 раза в неделю по понедельниками и четвергам в 18.30. Всего 11 уроков. Стоимость всего курса 300 евро.