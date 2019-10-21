Пн, 21.10.2019
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  • Записывайтесь: эстонский стилист Ольга Быкова объявляет набор в свою Школу стиля!

Записывайтесь: эстонский стилист Ольга Быкова объявляет набор в свою Школу стиля!

Стилист Ольга Быкова

ФОТО: личный архив

Автор и главный стилист проекта преображения «До и после. Новая жизнь», основательница Школы Стиля Ольга Быкова открыла набор в свою Школу. 

Самая распространенная проблема у женщин даже не «нечего надеть», а «с ЧЕМ и КАК это надеть»?

Многие действительно теряются при комбинировании одежды и аксессуаров, потому что не знают:

❌ как гармонично сочетать вещи и аксессуары между собой

❌ как правильно сочетать цвета и оттенки

❌ как правильно носить несколько принтов одновременно

❌ что именно подходит моей фигуре

Что мы имеем:

✔️унылый и скучный гардероб;

✔️преобладание серого и черного цвета в гардеробе;

✔️отсутствие аксессуаров, а значит — нет завершенности в образе;

✔️ устаревшие фасоны, которые делают тебя старше;

✔️ слишком много одежды с «изюминкой»;

✔️ отсутствует база;

✔️ неуместность;

✔️ апатия и ненависть к магазинам;

✔️ непринятие своей фигуры.

Обо всем этом ты забудешь после пройденного базового курса в Школе Стиля!

Стилист Ольга Быкова

ФОТО: личный архив

Ты научишься:

✅ Сочетать цвета и оттенки

✅ Составлять гардеробную капсулу

✅ Сочетать различные принты

✅ С помощью одежды создавать правильное впечатление

✅ Скрывать недостатки фигуры и подчеркивать достоинства

✅ Выбирать аксессуары и правильно их носить

✅ Создавать правильные пропорции фигуры с помощью одежды

✅ Выбирать заведомо правильную одежду в магазине

✅ Экономить время и деньги на шопинге

✅ Стать стилистом самой себе

✅ Создать гардероб ТВОЕЙ мечты

✅ Урок-бонус от нутриолога

✅ Практика в магазине со стилистом Ольгой Быковой

Следующий курс начнется 31 октября. Уроки 2 раза в неделю по понедельниками и четвергам в 18.30. Всего 11 уроков. Стоимость всего курса 300 евро.

Запись по электронной почте: olga@bykova.ee

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