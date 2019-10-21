Записывайтесь: эстонский стилист Ольга Быкова объявляет набор в свою Школу стиля!

Автор и главный стилист проекта преображения «До и после. Новая жизнь», основательница Школы Стиля Ольга Быкова открыла набор в свою Школу.
Самая распространенная проблема у женщин даже не «нечего надеть», а «с ЧЕМ и КАК это надеть»?
Многие действительно теряются при комбинировании одежды и аксессуаров, потому что не знают:
как гармонично сочетать вещи и аксессуары между собой
как правильно сочетать цвета и оттенки
как правильно носить несколько принтов одновременно
что именно подходит моей фигуре
Что мы имеем:
унылый и скучный гардероб;
преобладание серого и черного цвета в гардеробе;
отсутствие аксессуаров, а значит — нет завершенности в образе;
устаревшие фасоны, которые делают тебя старше;
слишком много одежды с «изюминкой»;
отсутствует база;
неуместность;
апатия и ненависть к магазинам;
непринятие своей фигуры.
Обо всем этом ты забудешь после пройденного базового курса в Школе Стиля!
Ты научишься:
Сочетать цвета и оттенки
Составлять гардеробную капсулу
Сочетать различные принты
С помощью одежды создавать правильное впечатление
Скрывать недостатки фигуры и подчеркивать достоинства
Выбирать аксессуары и правильно их носить
Создавать правильные пропорции фигуры с помощью одежды
Выбирать заведомо правильную одежду в магазине
Экономить время и деньги на шопинге
Стать стилистом самой себе
Создать гардероб ТВОЕЙ мечты
Урок-бонус от нутриолога
Практика в магазине со стилистом Ольгой Быковой
Следующий курс начнется 31 октября. Уроки 2 раза в неделю по понедельниками и четвергам в 18.30. Всего 11 уроков. Стоимость всего курса 300 евро.
Запись по электронной почте: olga@bykova.ee