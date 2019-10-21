Пн, 21.10.2019
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  • Вкусно и полезно: куриные рулетики с грибами и шпинатом

Вкусно и полезно: куриные рулетики с грибами и шпинатом

Куриные рулетики с грибами. Иллюстративное фото

ФОТО: скриншот видео

Грибы отлично сочетаются с курицей, улучшая ее вкус. Рулетики из курицы с грибной начинкой можно подать как на праздничный стол, так и на семейный ужин, советует «Домашний Очаг».

Количество порций - 4

Время подготовки - 20 минут

Время приготовления - 40 минут

Общее время приготовления - примерно 1 час

Ингредиенты
Филе куриное (грудка)700 г
Грибы (лесных или шампиньонов)500 г
Лук репчатый1 штука
Сыр (эдам, российский)130 г
Шпинат200 г
Масло сливочное1 столовая ложка
Масло растительное1 столовая ложка
Соль1 щепотка
Перец свежемолотый1 щепотка
Специи для курицы1 щепотка

Куриные рулетики с грибной начинкой хороши как в горячем, так и холодном виде.

Способ приготовления

  1. Свежие грибы отварите 20 минут в подсоленной воде, а воду слейте. Если используете замороженные грибы, то заранее разморозьте и слейте жидкость. Сыр натрите на крупной терке.

  2. Лук очистите и измельчите. Шпинат вымойте и порубите.

  3. Обжарьте лук на сковороде со сливочным маслом 3 минуты. Добавьте грибы и шпинат, готовьте, выпаривая жидкость, около 10 минут. Снимите начинку с огня, дайте остыть и смешайте с тертым сыром.

  4. Куриное филе вымойте и нарежьте тонкими ломтиками размером с ладонь, слегка отбейте. Посолите, поперчите, посыпьте приправами.

  5. На ломтики куриного филе выложите ровным слоем грибную начинку и сверните их рулетиками, обвяжите кулинарной нитью.

  6. На сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масел и обжарьте рулетики со всех сторон 10 минут. Накройте крышкой, влейте немного воды и тушите 15 минут.

  7. С готовых рулетиков снимите нитки, нарежьте на ломтики и выложите на тарелки. На гарнир подавайте жареные грибы или картофель.

По этому рецепту можно приготовить один большой рулет, выложив куриное филе внахлест в виде прямоугольника.

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