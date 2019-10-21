Вкусно и полезно: куриные рулетики с грибами и шпинатом

Куриные рулетики с грибной начинкой хороши как в горячем, так и холодном виде.

Способ приготовления

Свежие грибы отварите 20 минут в подсоленной воде, а воду слейте. Если используете замороженные грибы, то заранее разморозьте и слейте жидкость. Сыр натрите на крупной терке.

Лук очистите и измельчите. Шпинат вымойте и порубите.

Обжарьте лук на сковороде со сливочным маслом 3 минуты. Добавьте грибы и шпинат, готовьте, выпаривая жидкость, около 10 минут. Снимите начинку с огня, дайте остыть и смешайте с тертым сыром.

Куриное филе вымойте и нарежьте тонкими ломтиками размером с ладонь, слегка отбейте. Посолите, поперчите, посыпьте приправами.

На ломтики куриного филе выложите ровным слоем грибную начинку и сверните их рулетиками, обвяжите кулинарной нитью.

На сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масел и обжарьте рулетики со всех сторон 10 минут. Накройте крышкой, влейте немного воды и тушите 15 минут.