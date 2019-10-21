Вкусно и полезно: куриные рулетики с грибами и шпинатом

Грибы отлично сочетаются с курицей, улучшая ее вкус. Рулетики из курицы с грибной начинкой можно подать как на праздничный стол, так и на семейный ужин, советует «Домашний Очаг».
Время подготовки - 20 минут
Время приготовления - 40 минут
Общее время приготовления - примерно 1 час
|Филе куриное (грудка)
|700 г
|Грибы (лесных или шампиньонов)
|500 г
|Лук репчатый
|1 штука
|Сыр (эдам, российский)
|130 г
|Шпинат
|200 г
|Масло сливочное
|1 столовая ложка
|Масло растительное
|1 столовая ложка
|Соль
|1 щепотка
|Перец свежемолотый
|1 щепотка
|Специи для курицы
|1 щепотка
Куриные рулетики с грибной начинкой хороши как в горячем, так и холодном виде.
Свежие грибы отварите 20 минут в подсоленной воде, а воду слейте. Если используете замороженные грибы, то заранее разморозьте и слейте жидкость. Сыр натрите на крупной терке.
Лук очистите и измельчите. Шпинат вымойте и порубите.
Обжарьте лук на сковороде со сливочным маслом 3 минуты. Добавьте грибы и шпинат, готовьте, выпаривая жидкость, около 10 минут. Снимите начинку с огня, дайте остыть и смешайте с тертым сыром.
Куриное филе вымойте и нарежьте тонкими ломтиками размером с ладонь, слегка отбейте. Посолите, поперчите, посыпьте приправами.
На ломтики куриного филе выложите ровным слоем грибную начинку и сверните их рулетиками, обвяжите кулинарной нитью.
На сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масел и обжарьте рулетики со всех сторон 10 минут. Накройте крышкой, влейте немного воды и тушите 15 минут.
С готовых рулетиков снимите нитки, нарежьте на ломтики и выложите на тарелки. На гарнир подавайте жареные грибы или картофель.
По этому рецепту можно приготовить один большой рулет, выложив куриное филе внахлест в виде прямоугольника.