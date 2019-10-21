Мать увидела призрачное лицо в кроватке сына, но долго смеялась, поняв, что это

Молодая мать из Иллинойса, США, поделилась в Facebook забавным рассказом об ужасе, который ей пришлось пережить из-за нелепого недоразумения. Ночью Мариза Элизабет увидела на экране видеоняни, что в кроватке ее маленького сына есть кто-то ещё. Оттуда на женщину смотрело лицо призрачного ребeнка. Шокированная американка хотела пробраться в комнату к малышу с фонариком, но не могла пошевелиться от страха.

Ночью я была уверена, что в кроватке с моим сыном лежал призрачный ребенок. Я так испугалась, что почти не спала. Даже пыталась прокрасться туда с фонариком...

ФОТО: Facebook / Maritza Elizabeth

Однако выяснить, что происходит, маме удалось только утром. Когда она зашла в комнату, то вместо призрака увидела на матрасе наклейку с детским лицом. Мариза рассказала, что накануне ее супруг-недотепа просто забыл надеть наматрасник, когда менял простыни, пишет The Sun.

ФОТО: Facebook / Maritza Elizabeth