Мать увидела призрачное лицо в кроватке сына, но долго смеялась, поняв, что это

Даже те, кто скептически настроен к вопросам о существовании привидений, порой могут не на шутку перепугаться, столкнувшись с чем-то странным.
Молодая мать из Иллинойса, США, поделилась в Facebook забавным рассказом об ужасе, который ей пришлось пережить из-за нелепого недоразумения. Ночью Мариза Элизабет увидела на экране видеоняни, что в кроватке ее маленького сына есть кто-то ещё. Оттуда на женщину смотрело лицо призрачного ребeнка. Шокированная американка хотела пробраться в комнату к малышу с фонариком, но не могла пошевелиться от страха.
Ночью я была уверена, что в кроватке с моим сыном лежал призрачный ребенок. Я так испугалась, что почти не спала. Даже пыталась прокрасться туда с фонариком...
Однако выяснить, что происходит, маме удалось только утром. Когда она зашла в комнату, то вместо призрака увидела на матрасе наклейку с детским лицом. Мариза рассказала, что накануне ее супруг-недотепа просто забыл надеть наматрасник, когда менял простыни, пишет The Sun.
Пост американки быстро стал вирусным, набрав около 500 тыс. лайков и 300 тыс. репостов. Некоторые посмеялись над ситуацией, отметив, что трусиха-мать пошла в комнату ребёнка только утром. Но другие юзеры написали, что это выглядело действительно жутко и многие на месте Маризы тоже перепугались бы до смерти.