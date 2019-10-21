Вещи, которые нужны для уюта в доме разным знакам Зодиака

Возвращаясь вечером домой, каждому хочется одного и того же — расслабиться и отдохнуть. А вот рецепт дзена и релакса у каждого свой, пишет Wday.
Уютный плед, чашка какао, мурчащий котик, негромкая музыка, ванна и свечи — представления об уюте могут быть разными. Кому-то поможет хорошая книга, кому-то — фильм, а кому-то достаточно просто посидеть на подоконнике, потягивая чай и глядя на кружащую за окном осень. Однако каждому знаку зодиака достаточно всего одной вещи, чтобы почувствовать себя по-настоящему дома.
Овен (21 марта — 20 апреля)
У огненного знака весьма своеобразные представления об уюте. Дома у Овна обязательно должна быть музыкальная система, крутые колонки или хотя бы хорошие наушники. Музыка — это именно то, что заставляет кровь бежать по жилам быстрее, помогает расслабиться и снова почувствовать себя живым. Лучший способ отдыха для Овна — танцевать, будто никто не видит.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Счастливее всего Телец будет в собственном доме с собственным садиком и грядкой. Если же в условиях городской квартиры нет возможности обзавестись этими дачными радостями, то должен быть мини-сад на балконе или хотя бы растения в горшках — чем больше, тем лучше. Кстати, у нас есть статья о том, какие растения подходят вам по гороскопу.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Полки с книгами, уходящие под потолок, — в идеальном доме Близнеца обязательно будет собственная библиотека. Если такого дома пока нет, то солидный книжный шкаф — это маст-хэв. Шуршание страниц, запах книг — эти простые вещи завораживают Близнеца, как ничто другое.
Рак (22 июня — 22 июля)
Для Раков уют — это теплые объятия. Представители этого знака любят, когда рядом есть кто-то большой, теплый и понимающий. Например, собака или кот. Ведь их можно обнять и потискать в любой момент, и они не будут против. Наоборот, будут смотреть влюбленными глазами — в этот момент Рак понимает, что он не один и кому-то очень нужен.
Лев (23 июля — 23 августа)
У Льва обязательно должен быть туалетный столик и зеркало в пол, чтобы он мог оценить по достоинству свой внешний вид. Очень важно освещение — максимально выгодное, особенно для селфи. Лев любит чувствовать себя звездой не только на публике, но и в домашней обстановке.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Для Девы уют и порядок — синонимы. Они ни за что не смогут расслабиться в захламленной комнате. Поэтому они — настоящие специалисты в том, что касается организации пространства. Каждая вещь должна быть на своем месте, только тогда Девы счастливы и ничто не отвлекает их от законного отдыха.
Весы (24 сентября — 23 октября)
У Весов дома может быть полный минимализм, это их нисколько не напряжет. Но при одном условии: кровать. Нет, даже не так: идеальная кровать. Самые уютные подушки, самое комфортное одеяло, удобнейший матрас, постельное белье, от прикосновений к которому Весы могут поймать настоящий кайф. Если все это есть, то Весам дома действительно уютно.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Домашняя обстановка Скорпионов должна излучать романтику. А лучший аксессуар для романтичного интерьера — это свечи. Любых форм, размеров, ароматов, они своим мерцанием успокаивают Скорпиона. Такой тип освещения, к слову, идеально подходит этому знаку зодиака. Ведь обстановка становится не только романтичной, но и таинственной.
Стрелец (23 ноября — 22 декабря)
Если Стрелец не может куда-нибудь рвануть в путешествие прямо сейчас, он должен сделать это хотя бы виртуально. да и вообще, Стрельцы очень ответственно относятся к развлечениям. Поэтому то, что им действительно нужно, — это огромный телевизор с потрясающим изображением, который позволит одним нажатием на кнопку пульта отправиться в любое место на планете.
Козерог (23 декабря — 20 января)
«Я работаю, значит, я существую». Если немного перефразировать известное изречение, получим идеальное описание Козерога. У него даже дома должно быть рабочее место, которое будет идеально обустроено: хороший стол, удобное кресло и все, что может понадобиться для работы.
Водолей (21 января — 19 февраля)
Главное для Водолея — даже не сам дом, а вид из окна. Он должен быть поистине прекрасен, поэтому в квартире посреди плотно застроенного нового микрорайона, где дома стоят окна в окна, Водолей будет несчастен, а то и в депрессию впадет. Мир должен выглядеть так, чтобы в него хотелось выйти — и покорить.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Утонченные натуры, в жизни которых всегда есть место творчеству. Чтобы чувствовать себя дома в своей тарелке, Рыбам нужны предметы искусства: картины на стенах, статуэтки, коллекционные вещи. И это не просто ради красоты: обстановка должна вдохновляюще действовать на Рыб, чтобы им было действительно комфортно.