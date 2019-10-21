Десять признаков, что отец слишком мало занимается ребенком

В итоге отец превращается в обслуживаний персонал: купи, привези, подержи. Но бывает и так, что дело в нем самом: отцовский инстинкт не просыпается так же безусловно, как материнский. Иногда нужны месяцы, если не годы, чтобы отец почувствовал связь с родными детьми. Кстати, если дети на него похожи, дело идет проще. И в любом случае, есть признаки, которые сигналят: папе нужно проводить больше времени с ребенком.

1. Папа не понимает, чего хочет малыш

Мама практически сразу учится распознавать детский крик. Она знает, когда младенцу нужно сменить подгузник или покормить, когда ему жарко или холодно, а когда болит животик. Если для папы все крики малыша звучат одинаково, значит, у него либо совсем не развита родительская интуиция. И надо бы почаще заниматься ребенком.

2. Папа ревнует

Явление глупое, но существующее и не такое уж и редкое, как хотелось бы. Отец может ревновать и жену к ребенку из-за того, что она уделяет младенцу гораздо больше времени и внимания, чем собственному мужу. А ведь совсем недавно все было по-другому. А может ревновать и ребенка к жене: все же малыши больше тянутся к маме по вполне понятным причинам. Иногда это говорит о незрелости личности отца. Но чаще — о том, что он недостаточно вовлечен в процесс заботы о малыше.

3. Ребенок плачет на руках у папы

Дети консервативны. Новорожденные — суперконсервативны. Они неохотно идут на руки к незнакомым людям, а знакомых и родных отличают даже по запаху. Если ребенок рыдает на руках у отца, он явно недостаточно времени проводит с ним, чтобы привыкнуть и начать узнавать. Самое время что-то менять.

4. Он считает заботу о ребенке простым делом

Ни один действительно вовлеченный родитель никогда не скажет, что растить детей легко и просто. Да, это абсолютно нормально, но трудности бывают: недосыпание, плач, разные детские недомогания, беготня по поликлиникам и прочая суета, без которой не обойтись. Если отец свято уверен, что уход за ребенком — сущая ерунда и курорт, значит, он в этом процессе участвует минимально.

5. Не умеет базовых вещей

Сменить подгузник, закрепить автокресло, искупать — конечно, с этими умениями никто не рождается, но освоить их обязан каждый родитель, иначе носить гордое звание отца он не имеет никакого права. Даже Джордж Клуни научился менять подгузники! Папы, правда, частенько говорят, что боятся сделать что-нибудь не так. Но страх уходит с практикой.

6. Он брезглив