Диагноз – шопоголик: каким знакам Зодиака нужно держаться подальше от магазинов

Лев

Львы — натуры хозяйственные. Они знают цену деньгам, умеют их зарабатывать, копить, но вот внезапные траты, даже по необходимости, иногда зашкаливают. Сломалась плита, значит, срочно надо купить новую. Хорошо, если вопрос ограничился покупкой в интернет-магазине, но если Лев поехал(а) непосредственно в магазин бытовой техники, то велик шанс, что «по дороге» он встретит ряд вещей, которые необходимы в хозяйстве, а руки, как говорят, не доходили. Покупка одной плиты может превратится в поход за всем подряд, но все будет красиво, со вкусом и по делу.

Стрелец

Любят они дорого и качественно. Порой покупки выходят из разряда необходимых. Ну что делать, если нравится и хочется. Понятие «много» для представителей этого знака не существует. Все нужно, все важно, всего хочется. Стрельцы очень ценят качество. Они довольно часто отдают предпочтение именно тем вещам, которые приглянулись их душе. И не имеет значения, что у них «этого» уже много, главное купить сейчас. Также важной чертой является то, что, совершая покупки для себя, Стрельцы с удовольствием купят тоже самое любимым и близким, даже если об этом никто не просил.

Водолей

Натура часто загорается идеей, и тогда стоит ждать целой волны покупок. Обычно одна тенденция сменяет другую без перерыва. Пришла, допустим, идея высадить на даче цветы. Значит, вопрос будет глубоко изучен, все будет взвешено, проанализировано, и можете не сомневаться, что уже в ближайшем будущем на удивление всех соседей участок превратится в сказочное место. Не исключено, что эта идея сменится идеей реконструкции дома или как минимум сменой дизайна. Не ждите от Водолея меры там, где есть место только для идеи — сегодня, здесь и сейчас.

Телец

Ради своего настроения Телец готов на все. Найдя с опытом для себя «таблетку» от грусти, они готовы тратить и тратить. Кто-то выбирает для себя путешествия, а значит, он объедет полмира в поисках своего счастья, а кто-то будет пропадать в примерочных торговых центров, подбирая все новые и новые образы. Отсутствие денег — это совсем не повод себя ограничить. Разумные долги приемлемы, если на кону желание и возможность! Не пытайтесь убедить представителей этого знака зодиака в том, что траты должны быть целесообразные и разумные. Нет, он так не думает, потому что последние романтики, живущие порой одним днем!

Рак