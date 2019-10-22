Альбина Джанабаева назвала главный секрет отношений с Валерием Меладзе

Люди ведут разговоры о нашей с Валерием истории и сегодня. Все пытались и пытаются найти какое-то объяснение, раскрыть правду. Но она предельно бесхитростна и заключается в том, что мы просто полюбили друг друга, захотели создать свою семью. Другой нет. И эта правда всегда придавала нам сил. Наша замечательная семья — лучшее доказательство. Думаю, когда люди хотят быть вместе, когда нужны друг другу, они могут пережить и преодолеть все что угодно. В этом весь секрет,