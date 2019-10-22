Альбина Джанабаева назвала главный секрет отношений с Валерием Меладзе

Российская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева старается не афишировать отношений со своим супругом Валерием Меладзе. О том, что у звездной пары родился сын, они рассказали лишь спустя годы, пишет Сегодня.
И даже после того, как певица публично призналась, что замужем за популярным певцом, интерес общества к их семье не пропал. Деталями своей семейной жизни она все же не спешит делиться, но призналась, что они с певцом искренне полюбили друг друга.
Люди ведут разговоры о нашей с Валерием истории и сегодня. Все пытались и пытаются найти какое-то объяснение, раскрыть правду. Но она предельно бесхитростна и заключается в том, что мы просто полюбили друг друга, захотели создать свою семью. Другой нет. И эта правда всегда придавала нам сил. Наша замечательная семья — лучшее доказательство. Думаю, когда люди хотят быть вместе, когда нужны друг другу, они могут пережить и преодолеть все что угодно. В этом весь секрет,
– рассказала tbeauty.ru 40-летняя певица.