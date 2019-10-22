Кетогенная диета: почему ее выбирают знаменитости

Похудеть на сале. Чушь? Нет, реальность! Это главное условие кето-диеты, которую обожают голливудские звезды. Минус 30 кг после второй беременности у Ким Кардашьян, идеальное тело модели Адрианы Лимы и фигура мечты у 52-летней Холли Берри. Все они – кето-поклонницы.

Что же это такое? Получается, можно есть все, что попадет под руку, и худеть? Но нет, не все. Давайте разбираться.

Человек может есть сколько угодно белков и жиров. Суть их заключается в том, чтобы запустить так называемый кетолиполиз. А запускается он ограничением или исключением углеводов,

– говорит диетолог-гастроэнтеролог Вадим Шипулин.

То есть жир, как это было принято раньше, не исключают – он заменяет углеводы. Но какие продукты можно есть и сколько, чтобы начать кето-похудение?

Если при "жирной" диете надо уменьшать количество углеводов, это значит, что прежде всего крест стоит поставить на булочках и всем мучном. Забудьте о сладостях. Даже употребление круп надо свести к минимуму, а еще – убрать из рациона картофель.

Что же есть? Мясо всех видов, жирную рыбу и даже можно немного бекона. Полакомиться калорийными орехами можно. Сыры разрешены, и не забывайте добавить в меню сало. Зеленые овощи, ягоды, фрукты с минимальным содержанием сахара дольше перевариваются организмом и не откладываются там, где не надо.

При строгом соблюдении такой диеты люди теряют по 5-10 лишних килограммов за неделю.