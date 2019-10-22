Английский шоколадный пудинг: рецепт с фото

Домашний шоколадный пудинг готовится очень просто и быстро, и получается гораздо вкуснее магазинного, пишет Сегодня.
Для пудинга желательно использовать горький шоколад с содержанием какао-порошка не менее 56%. Готовый десерт можно украсить свежими ягодами, фруктами или кокосовой стружкой.
Пудинг шоколадный: рецепт
Время приготовления:
20 минут
Калорийность:
142 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 75-100 г сахара
- 5 ст. л. кукурузного крахмала или 4 ст.л. картофельного
- 2 ст. л. темного какао-порошка
- Щепотка соли
- 600 мл (3 стакана) молока
- 200 мл сливок 20 % жирности
- 170 г черного шоколада
- 30 г (2 ст. л.) сливочного масла
- 5 г ванильного сахара
Способ приготовления:
- Шоколад поломайте и положите в сотейник, установленный над кастрюлей с кипящей водой. Помешивая, растопите его.
- Пока шоколад плавится, положите в маленький сотейник с антипригарным дном сахар, крахмал, какао, соль и ванильный сахар. Перемешайте, добавьте молоко и сливки, еще раз хорошо перемешайте.
- Держите получившуюся смесь на среднем огне, помешивая, пока какао не растворится. Снимите с огня, добавьте растаявший шоколад и осторожно перемешайте.
- Верните смесь на средний огонь. Постоянно аккуратно помешивайте, пока смесь не загустеет и не начнет пузыриться.
- Снимите сотейник с огня. Добавьте масло и осторожно мешайте, пока масло не растает и не растворится. По желанию протереть массу через сито.
- Переложить шоколадный пудинг в креманки или стаканчики и дать остыть в холодильнике. Чтобы на поверхности не образовалась корочка, накройте десерт пленкой в контакт.
Секреты приготовления домашнего пудинга
- С кукурузным крахмалом десерт получится более воздушным, чем с картофельным.
- Чтобы пудинг приобрел кремовую текстуру, его не нужно варить дольше указанного времени.
- Если сахар заменить медом, то такая сладость не принесет вреда фигуре.
- Калорийность шоколадного пудинга снизится, если добавить в него обезжиренное молоко (вместо сливок).