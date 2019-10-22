Знаки Зодиака, которых опасность преследует повсюду

Овен

Овнам не свойственно прислушиваться к мнению окружающих и близких людей. Наступая на одни и те же грабли, они все равно не учатся на собственных ошибках. Им постоянно нужны эмоции, ради которых представители знака готовы идти на риск и необдуманные поступки.

Рак

Представители знака слишком быстро и без особых раздумий поддаются уговорам. Из-за своей наивности они часто оказываются в порочном круге неприятностей. Особенно опасна для Раков стихия огня, поэтому все, что с ним связано, лучше избегать. Это касается даже таких элементарных действий как розжиг огня в мангале.

Скорпион

Скорпион – очень сильный знак Зодиака. Всегда пускается во все тяжкие. Если любит, то до глубины души, если ненавидит, то до мозга костей. Представители знака — абсолютные скептики, постоянно находящиеся в поиске новых ощущений. При этом они не ищут легких путей, предпочитая все самое экзотическое и необузданное. Их энергичность может сработать против них и в один момент стать роковой ошибкой.

Стрелец

Настоящий провокатор. Это проявляется как в конфликтах, так и в обычных жизненных ситуациях. Именно Стрельцам свойственно совершаешь самые безбашенные поступки . Они любят быструю езду, не пристегиваются в самолете и автомобиле и нередко плюют на элементарные правила безопасности, сами притягивая к себе опасность.

Водолей