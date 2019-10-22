Три блюда, ускоряющие метаболизм (скинешь два килограмма за четыре дня)

Включай больше белков, клетчкатки, имбиря и специй. Расщепление белка трудозатратно, организм тратит на это максимум энергии. Овощи и зелень содержат мало калорий, но хорошо насыщают. Специи и имбирь ускоряют метаболизм на 25%. Утром натощак и перед каждым приемом пищи пей чай с лимоном и имбирем.

Что приготовить

Запеченый лосось со специями

Ингредиенты

• 0,4 кг филе лосося

• лимон

• любая зелень

• соль

• красный или белый перец

• орегано, тмин, кориандр, майоран

Приготовление: каждый кусочек филе смочи в свежевыжатом соке половины лимона, натри специями по вкусу, выложи на фольгу и сбрызни растительным маслом. Сверху выложи рубленую зелень. Заверни рыбу в фольгу и запекай в разогретой до 200–220°С духовке в течение 15–20 минут. Подавай с любым овощным гарниром.

Говяжий стейк и пюре из корня сельдерея

Ингредиенты

• стейк из говяжьей вырезки

• 1 корень сельдерея

• 50 мл сливок (10%)

• 100 мл бульона

• 1 ст. л. сливочного масла

Приготовление: стейк смажь растительным маслом, подсоли и натри специями. Обжаривай мясо на раскаленной сковороде в течение 3-х минут, переверни. Чтобы приготовить пюре, корень сельдерея очисти, нарежь кубиками и отвари в подсоленной воде до мягкости. Слей воду, добавь сливки, масло, соль и измельчи в блендере.

Запеканка из брокколи

Ингредиенты

• 150 г брокколи (можно замороженной)

• 150 г цветной капусты (можно замороженной)

• 250 г фарша из курицы или индейки

• 30 г сыра сулугуни или другого нежирного

• 2 яйца

• зелень и специи по вкусу