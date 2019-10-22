Три блюда, ускоряющие метаболизм (скинешь два килограмма за четыре дня)

Очень часто ты сидишь на одной гречке, соблюдаешь все правила, но вес не уходит. У тебя медленно работает обмен веществ — простимулируй его простыми рецептами (результат увидишь очень быстро), советует журнал «Лиза».
Включай больше белков, клетчкатки, имбиря и специй. Расщепление белка трудозатратно, организм тратит на это максимум энергии. Овощи и зелень содержат мало калорий, но хорошо насыщают. Специи и имбирь ускоряют метаболизм на 25%. Утром натощак и перед каждым приемом пищи пей чай с лимоном и имбирем.
Что приготовить
Запеченый лосось со специями
Ингредиенты
• 0,4 кг филе лосося
• лимон
• любая зелень
• соль
• красный или белый перец
• орегано, тмин, кориандр, майоран
Говяжий стейк и пюре из корня сельдерея
Ингредиенты
• стейк из говяжьей вырезки
• 1 корень сельдерея
• 50 мл сливок (10%)
• 100 мл бульона
• 1 ст. л. сливочного масла
Запеканка из брокколи
Ингредиенты
• 150 г брокколи (можно замороженной)
• 150 г цветной капусты (можно замороженной)
• 250 г фарша из курицы или индейки
• 30 г сыра сулугуни или другого нежирного
• 2 яйца
• зелень и специи по вкусу