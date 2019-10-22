Ирина Шейк откровенно о возрасте: женщины, как хорошее вино

Модель призналась, что не боится стареть.
Сегодня Ирина Шейк - одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей мира. Вместе с тем модели удается успешно совмещать карьеру и роль заботливой мамы, которая души не чает в своей дочери Лее. Сама же Ирина признается, что каждое утро просыпается с мыслью, что невероятно счастива: в свои 34 года она все еще востребована в модельном бизнесе.
Также звезда призналась, что абсолютно не боится старости, и убеждена, что возраст идет женщинам только на пользу:
Я думаю, что женщины, как хорошее вино, с возрастом становятся только мудрее и учатся принимать правильные решения в жизни. Мне кажется, что женщина просто должна чувствовать, что не стареет внутри. Речь о том, как вы принимаете эту жизнь и какую энергию в нее вкладываете.