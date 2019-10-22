Ирина Шейк откровенно о возрасте: женщины, как хорошее вино

Сегодня Ирина Шейк - одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей мира. Вместе с тем модели удается успешно совмещать карьеру и роль заботливой мамы, которая души не чает в своей дочери Лее. Сама же Ирина признается, что каждое утро просыпается с мыслью, что невероятно счастива: в свои 34 года она все еще востребована в модельном бизнесе.