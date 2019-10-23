Самые распространенные ошибки, которые вызывают морщины вокруг глаз

Разумеется, с возрастом мимических морщинок не избежать, тем более что одна из причин их появления — улыбка. Мы ни в коем случае не предлагаем превратиться в Викторию Бекхэм и перестать улыбаться в погоне за красотой! Но все-таки существуют очень распространенные ошибки ухода за кожей вокруг глаз, которые помогут морщинам«заявиться» к вам раньше времени, пишет «Домашний Очаг».

Умываетесь слишком холодной или слишком горячей водой

Это ошибка номер один, которую допускают большинство даже самых «грамотных» дам. Температура воды для ежедневного умывания должна быть комнатной, 23−24 градуса, но никак не ледяной или горячей. Иногда вы можете протереть под глазами кубиком косметического льда, но для повседневного ухода способ«заморозки» никак не подходит — кожа от этого страдает. То же самое касается и горячей воды — она повреждает и сушит, вызывая появление морщин.

Не используете специальный демакияж для глаз

На большинстве гелей и пенок, предназначенных исключительно для умывания лица, написано: «Избегать области вокруг глаз». Это информация действительно полезная и не предназначена для того, чтобы ее игнорировать! Кожа всего лица и нежная кожа вокруг глаз нуждаются в разном уходе, поэтому остатки косметики на веках снимай или специальной пенкой, или двухфазными средствами на масляной основе.

Наносите под глаза обычный крем для лица

Такая же история, как из демакияжем — у ваших прекрасных глаз должна быть своя косметика. Они это заслужили! Крем для лица, каким бы он ни был качественным и дорогим, нужно наносить, избегая пресловутой «зоны вокруг глаз».

Забываете про увлажнение

Одна из причин появления морщин — сухость. Хорошо увлажненная кожа дольше остается гладкой, а для кожи вокруг глаз это наиболее актуально — в этой области практически нет мышц и подкожного жира, именно поэтому она склонна к сухости. Уход должен происходить дважды в день — утром, перед нанесением макияжа, и вечером — после умывания.

Наносите крем неправильными движениями

Запомните, что крем вокруг глаз нужно наносить легкими, ни в коем случае не растягивающими движениями, «по косточке» — вы легко можете нащупать ее кончиками пальцев. Каждый вечер делайте микромассаж мелкими постукиваниями — от внутреннего уголка к внешнему по верхней зоне вокруг глаза, от внешнего к внутреннему — по нижней. Эти простые действия усилят циркуляцию крови и сделают кожу более упругой.

Не носите солнцезащитные очки

Вышли из дома без солнцезащитных очков и весь день прищуривались из-за ярких лучей? Поздравляем! Когда вы зажмуриваетесь, ваша кожа постоянно находится в «смятом» состоянии — отсюда и все проблемы с морщинами. Всегда имейте при себе солнцезащитные очки, и желательно, чтобы их стекла имели УФ-фильтр.

Не носите очки с диоптриями

Если у вас упало зрение, очень важно подобрать очки или контактные линзы, в которых вы не будете непроизвольно прищуриваться, чтобы что-то рассмотреть. Зачастую мимические морщины появляются именно из-за неправильно подобранных диоптрий, так что раз в год посещайте окулиста и при необходимости корректируйте их.

Ложитесь спать в косметике