Быстро и вкусно: лечо из сладкого перца и помидоров на зиму

Это блюдо венгерской кухни так полюбилось всем домохозяйкам, что почти у всех есть свой рецепт заготовки лечо на зиму. Классический вариант лечо готовится, как пишет «Домашний Очаг» всего из двух ингредиентов: сладкого перца красного цвета и помидоров.
Количество порций - 10
Время подготовки - 20 минут
Время приготовления - 50 минут
Общее время приготовления - примерно 1 час 10 минут
Ингредиенты
Помидоры (очень спелые): 3 кг
Перец болгарский красный: 2 кг
Масло растительное: 1 стакан
Сахар: 1 стакан
Соль: 2 столовые ложки
Уксус 70%: 1 чайная ложка
Для лечо можно использовать также сладкий перец оранжевого цвета.
Способ приготовления
Спелые помидоры вымойте и пропустите через мясорубку. Полученную массу переложите в большую кастрюлю, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 20 минут.
У сладкого перца удалите плодоножки, семена и белые перегородки. Нарежьте перец небольшими кусочками и выложите в горячую помидорную массу.
Добавьте в лечо растительное масло, сахар и соль по рецепту. Варите еще 30 минут. За 2 минуты до окончания приготовления влейте в лечо уксусную эссенцию по рецепту, перемешайте и выключите огонь.
Разложите горячее лечо в чистые стерилизованные банки и закатайте крышками. Переверните банки и дайте полностью остыть.
Лечо это не только закуска или гарнир, его можно добавлять в супы, тушить с ним мясо и птицу.