Быстро и вкусно: лечо из сладкого перца и помидоров на зиму

Количество порций - 10

Время подготовки - 20 минут

Время приготовления - 50 минут

Общее время приготовления - примерно 1 час 10 минут

Ингредиенты

Помидоры (очень спелые): 3 кг

Перец болгарский красный: 2 кг

Масло растительное: 1 стакан

Сахар: 1 стакан

Соль: 2 столовые ложки

Уксус 70%: 1 чайная ложка

Для лечо можно использовать также сладкий перец оранжевого цвета.

Способ приготовления

Спелые помидоры вымойте и пропустите через мясорубку. Полученную массу переложите в большую кастрюлю, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 20 минут.

У сладкого перца удалите плодоножки, семена и белые перегородки. Нарежьте перец небольшими кусочками и выложите в горячую помидорную массу.

Добавьте в лечо растительное масло, сахар и соль по рецепту. Варите еще 30 минут. За 2 минуты до окончания приготовления влейте в лечо уксусную эссенцию по рецепту, перемешайте и выключите огонь.

Разложите горячее лечо в чистые стерилизованные банки и закатайте крышками. Переверните банки и дайте полностью остыть.