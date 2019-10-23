Ср, 23.10.2019

Нужна помощь дочери: Любовь Успенская планирует родить второго ребенка

Laima Redezvous Jurmala 2019, 3-й день, Монатик, Любовь Успенская, green room

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Известная российская певица Любовь Успенская удивила неожиданным заявлением – в 65 лет артистка намерена стать мамой во второй раз, пишет Сегодня.

Но, правда, рожать самостоятельно знаменитость не собирается и сейчас ищет донора яйцеклетки. Более того, Любовь рассматривает кандидатуру своей единственной дочери – 29-летней Татьяны Плаксиной, которая сейчас проходит лечение после неудачного падения с велосипеда.

Российская певица мечтает не только о внуках, но и еще об одном ребенке. Она призналась, что очень скучает по детскому плачу в доме. Достойные мужчины, которые бы могли стать донорами, в ее окружении есть, а вот донора яйцеклетки пока еще нет.

Мне не хватает детского плача в доме, детского крика, смеха. Я эту идею не оставила. Мужчина есть, и не один. И есть достойные, то есть здоровые, умные, красивые, талантливые. А женщина… Мне хотелось бы, чтобы что-то от меня было. Может, я могла бы у Тани, ну, клетку взять,

– откровенно рассказала Любовь Успенская в интервью с Пятым каналом.

Артистка дала понять, что сама не намерена принимать участие в создании будущего ребенка. Дело в том, что работа выжимает из нее все соки.

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