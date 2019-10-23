Яркие оттенки и принты: какого цвета должен быть наряд на Новый год 2020

В каком наряде встретить год Белой Металлической Крысы?

Не зря говорят, что встречают по одёжке, поэтому надо заранее подготовиться как следует к встрече с тотемным животным 2020 года. У крыс очень хорошая память — сделайте все так, чтобы она запомнила и щедро отблагодарила вас.

Цвет 2020 года — белый, а дополнить его можно любым оттенком. Крысе понравятся наряды с пайетками и блёстками. Главное – выглядеть достойно и шикарно, ведь крыса не любит делать подачки тем, кто этого не заслужил.

Отдавайте предпочтение светлым оттенкам: от светло-серого до молочного, серебристому, стальному с переходом в графитовый или даже просто черному.

Крысе также понравятся оттенки травы, сочных ягод, фруктов, земли: зеленый, голубой, оранжевый, желтый, коричневый, розовый, пурпурный.

Но с сочетанием разных оттенков надо быть осторожным, потому что пестрый наряд заставит хозяйку 2020 года нервничать. Самым оптимальным будет сочетание 2-3 оттенков, при этом надо сделать акцент на один.

Не рекомендуют астрологи встречать год в красном – этот цвет символизирует огонь, опасность, агрессию и может испугать тотемного зверька. Избегать также надо змеиных и кошачьих принтов и глубоких оттенков синего и голубого, которые напоминают воду.

Выбираем наряд по знаку зодиака

Овен

Лучшим нарядом для этого знака зодиака будет платье в цвете металлик. Дополнить образ можно крупными украшениями, а также блестками в волосах и на коже.

Телец

Этому знаку подойдут натуральные ткани и простые силуэты напоминающие стиль 20-х годов прошлого века.

Близнецы

Могут не боятся сочетания контрастных цветов и даже принтов животных, только надо быть с ними осторожными.

Рак

Отдавайте предпочтение светлым тканям и легким украшениям, напоминающим капли росы или даже невидимую паутину.

Лев

Если даже в 2020 году рекомендуют носить серебро, то Львам можно смело выбирать золото, как розовое, так и желтое. Этому знаку подойдут наряды пастельных оттенков.

Дева

Для главной ночи в году Девам лучше выбрать элегантный наряд черного или белого цвета. Для наглядности можно пролистать хронику нарядов королевской семьи.

Весы

Чтобы удачно встретить Новый год рекомендуется выбирать наряды из легких тканей – шифон, шелк, тонкий трикотаж. Это единственный знак, которому можно надеть цветочной принт. Для максимальной эффектности к наряду надо подобрать украшения из натуральных камней.

Скорпион

Для представителей этого знака лучше сделать один броский акцент на довольно нейтральном образе. Это может быть яркий макияж, либо редкий оттенок или даже необычный крой одежды.

Стрелец

Вот Стрельцам без эффектных аксессуаров не обойтись. Это может быть, как блестящая заколка, так и серьги кисточки либо массивное ожерелье – главное не переборщить, поэтому сам наряд должен быть простым, но стильным.

Козерог

Этому знаку зодиака подойдут теплые блестки, например, в виде розового золота либо же украшения с янтарными или розовыми камнями.

Водолей

Лучшим решением для выбора платья станет минимализм, такой себе стиль 70-х годов — бохо, этника в сочетании с одним броским украшением.

Рыбы