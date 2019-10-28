Выиграйте набор эстонской омолаживающей спа-косметики от Krasotka.ee!

«Внутренний баланс и гармония с природой помогут сохранить вашу красоту», - уверена Нелли Керде, создательница эстонского бренда природной спа-косметики loond°. Она верит в силу природных компонентов и наполняет ими все продукты марки. Как мама двух детей она знает, что уходовая косметика должна быть действенной, простой и быстрой в использовании. Как ароматерапевт Нелли понимает, какие эфирные масла наиболее эффективны и полезны в наших широтах.

«Зажгите свечи, поставьте на стол осенние цветы, заварите травяной чай, найдите время для себя. Даже полчаса домашних спа-процедур способны творить чудеса с вашим настроением и самочувствием. Мой рецепт – это горячая ванная, маска для лица и массаж рук. Вы будто побывали в маленьком отпуске!» - советует Нелли Керде.

Один из флагманов loond° - это маска для лица с лечебной биоактивной грязью из Вярска, которая выводит токсины. Лечебная грязь также помогает улучшить кровообращение, восстановить баланс, она благотворно влияет даже на чувствительную кожу. Усилить эффект можно с помощью тоника для лица, который очень богат минералами. Все продукты марки прошли тестирование и применяются во многих спа-центрах Эстонии.

Свеча для массажа loond° поможет вам забыть о стрессе и при этом позаботиться о красоте. Все просто: ее нужно поджечь, дать поверхности воска расплавиться, медитативно наблюдая за пламенем свечи, потушить ее и затем использовать насыщенный маслами воск для массажа всего тела. Эфирмые масла, сходящие в состав свечи, расслабляют и питают кожу, помогая снять напряжение в мышцах и даже облегчить головную боль.

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