Фрукты, суп и еще шесть продуктов, которые мы зря даем детям

Как правильно кормить ребенка — казалось бы, вопрос простой, а информации по этому поводу полно. Но в то же время в каждой семье свои представления об идеальном рационе для малыша. Зачастую эти представления связаны со стереотипами, идущими из семейных традиций или навязанных современным маркетингом. Разберем основные заблуждения.

1. Про суп

Его многие считают обязательной частью рациона, хотя это не так. Супы не вредят, но и особой пользы в нем нет. Его основная составляющая — вода, поэтому супы обладают минимальной пищевой ценностью: практически не содержат макроэлементов (белков, жиров, углеводов, и даже если в нем есть мясо, стандартной порции супа будет мало), а витамины и минералы, микроэлементы, содержащиеся в суповых ингредиентах, практически разрушаются во время приготовления. Поэтому полезнее съесть любое мясо с гарниром, нежели суп. Жидкость можно заменить обычной водой — пить во время приема пищи можно, и ничего плохого или вредного в этом нет.

2. Про сладкое

Дети, как и многие взрослые, обожают сладости. Ведь сладкое вполне можно сравнить с наркотиком: приносит удовольствие, вызывает привыкание, со временем требует повышения дозировки. Взрослые частенько не видят в сладостях ничего плохого: это вкусно, их удобно есть на завтрак, можно взять с собой в школу в качестве перекуса, их часто дают в самой школе/детском саду, едят после основного приема пищи на десерт. В итоге ребенок в сутки получает очень много сахара, что плохо отражается на его здоровье, внешнем виде, физической форме и коже.

Большое количество сладкого в рационе может привести к:

- развитию инсулинорезистентности (состояние, при котором сахар, находящийся в крови, практически не усваивается организмом из-за того, что чувствительность клеток к инсулину снижается), а впоследствии и сахарного диабета второго типа;

- набору лишнего веса;

- появлению акне и ухудшению состояния кожи в целом;

- снижению работоспособности, физической выносливости, силы (резкие скачки сахара в крови — повышение сразу же после приема сладкой пищи и быстрое снижение через ~20–30 минут — приводят к тому, что ребенка во время физической активности достаточно быстро покидают силы);

- гормональным сбоям (это, как правило, связано со следствием постоянного поедания сладкого — снижением чувствительности к инсулину и набором лишнего веса).

3. Про соки

Родители часто дают их с собой в школу, либо в столовой во время обеда. Все пакетированные соки — это сахар. Хорошего там практически ничего нет. В лучшем случае это может быть небольшое количество фруктов, но большая часть углеводов будет из сахара. В качестве альтернативы можно выбрать напитки без сахара на основе сахарозаменителей — их, наоборот, неоправданно считают вредными.

4. Про фрукты и сухофрукты