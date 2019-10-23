Фрукты, суп и еще шесть продуктов, которые мы зря даем детям

Оказывается, ребенка нужно приучать считать калории с самого раннего детства. А пока он не может делать этого сам, вся ответственность — на маме с папой, пишет Wday.
Как правильно кормить ребенка — казалось бы, вопрос простой, а информации по этому поводу полно. Но в то же время в каждой семье свои представления об идеальном рационе для малыша. Зачастую эти представления связаны со стереотипами, идущими из семейных традиций или навязанных современным маркетингом. Разберем основные заблуждения.
1. Про суп
Его многие считают обязательной частью рациона, хотя это не так. Супы не вредят, но и особой пользы в нем нет. Его основная составляющая — вода, поэтому супы обладают минимальной пищевой ценностью: практически не содержат макроэлементов (белков, жиров, углеводов, и даже если в нем есть мясо, стандартной порции супа будет мало), а витамины и минералы, микроэлементы, содержащиеся в суповых ингредиентах, практически разрушаются во время приготовления. Поэтому полезнее съесть любое мясо с гарниром, нежели суп. Жидкость можно заменить обычной водой — пить во время приема пищи можно, и ничего плохого или вредного в этом нет.
2. Про сладкое
Дети, как и многие взрослые, обожают сладости. Ведь сладкое вполне можно сравнить с наркотиком: приносит удовольствие, вызывает привыкание, со временем требует повышения дозировки. Взрослые частенько не видят в сладостях ничего плохого: это вкусно, их удобно есть на завтрак, можно взять с собой в школу в качестве перекуса, их часто дают в самой школе/детском саду, едят после основного приема пищи на десерт. В итоге ребенок в сутки получает очень много сахара, что плохо отражается на его здоровье, внешнем виде, физической форме и коже.
Большое количество сладкого в рационе может привести к:
- развитию инсулинорезистентности (состояние, при котором сахар, находящийся в крови, практически не усваивается организмом из-за того, что чувствительность клеток к инсулину снижается), а впоследствии и сахарного диабета второго типа;
- набору лишнего веса;
- появлению акне и ухудшению состояния кожи в целом;
- снижению работоспособности, физической выносливости, силы (резкие скачки сахара в крови — повышение сразу же после приема сладкой пищи и быстрое снижение через ~20–30 минут — приводят к тому, что ребенка во время физической активности достаточно быстро покидают силы);
- гормональным сбоям (это, как правило, связано со следствием постоянного поедания сладкого — снижением чувствительности к инсулину и набором лишнего веса).
3. Про соки
Родители часто дают их с собой в школу, либо в столовой во время обеда. Все пакетированные соки — это сахар. Хорошего там практически ничего нет. В лучшем случае это может быть небольшое количество фруктов, но большая часть углеводов будет из сахара. В качестве альтернативы можно выбрать напитки без сахара на основе сахарозаменителей — их, наоборот, неоправданно считают вредными.
4. Про фрукты и сухофрукты
Многие едят фрукты в неограниченных количествах и не следят за этим. Ведь принято считать, что в яблоках, бананах и грушах вредного ничего нет, наоборот, сплошная польза. Но во многих фруктах (особенно в ананасах, винограде, манго, абрикосах) содержится достаточно много сахара, а в сухофруктах — еще больше. Учитывая, что они быстро съедаются, можно получить приличную порцию сахара за один прием пищи, как следствие — избыточное количество калорий и углеводов за сутки. Вывод — фрукты и сухофрукты тоже надо считать и контролировать их количество.
5. Мед
Практически весь мед, который можно найти сейчас на прилавках магазинов, абсолютно бесполезен: пчел выпускают не на цветочные поля, а кормят сахаром. В итоге получается, что мед — это лишь переработанный сахар и никакой пользы в нем нет.
6. Полуфабрикаты
Как правило, у таких продуктов очень плохой состав и никакой пользы они не несут. Всегда лучше сделать такой продукт дома самостоятельно, хотя это и потребует большего времени.
7. Готовая продукция
К ним относятся сырники, сэндвичи, готовые обеды. О них можно сказать практически то же самое, что и о полуфабрикатах. В большинстве случаев в них нет ничего хорошего. К тому же они стоят гораздо дороже, нежели приготовленные дома.
8. «Полезные завтраки», творожки и прочая продукция для детей
Если посмотреть состав, большую долю углеводов (а эта продукция сама по себе углеводная) занимает именно сахар. Конечно, это вкусно, дети готовы есть еще и еще, но их организм не скажет за это спасибо. Безусловно, эти продукты — не самое вредное, что можно предложить ребенку. Но и не полезное, ведь даже напечатанное на упаковке «обогащен витаминами, минералами и т.д.» не соответствует действительности. Дозировка витаминов в этих продуктах обычно настолько мала, что верным будет сказать, что их там нет вообще. Больше полезного будет в обычном мясе, овсянке и твороге.
Как правильно
Питание ребенка, как и взрослого, который подает пример, должно быть здоровым и сбалансированным:
- достаточный, но не избыточный уровень калорийности. Подсчитывать калории очень просто — можно установить на телефон любое приложение-калоризатор;
- правильное соотношение макроэлементов пищи: белков, жиров, углеводов. Оно может меняться в зависимости от образа жизни и уровня активности конкретного человека, но углеводы (тем более сладкое) не должны составлять большую часть рациона. Организму нужны и белки (мясо, рыба, творог, сыр, орехи, яйца), и жиры (также мясо, рыба, сыры, орехи, масла);
- снизить количество сладкого в рационе. Несколько раз в неделю ребенка можно побаловать, но в остальные дни желательно питаться более здоровыми продуктами, которые тоже могут быть очень вкусными.
Правильное питание нужно строить, не основываясь на привычном мнении большинства, не глядя на яркие маркетинговые предложения. Оно должно складываться из здоровых продуктов, которые вы готовите дома сами. Нужно следить за разнообразием меню. Тогда даже без подсчета калорий, белков, жиров, углеводов вы сможете практически всегда получать все необходимые макро- и микроэлементы,
говорит
Алексей Долгачев, диетолог и нутрициолог.