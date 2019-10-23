Самый осенний овощ: в чем польза тыквы

Как вы уже могли понять, польза тыквы определяется её химическим составом. Она полезна для сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. В этом помогает калий и грубые пищевые волокна.

Фото иллюстративное. ФОТО: Ildi Papp/PantherMedia / Ildi Papp

Тыква — идеальный диетический продукт. Она полезна при заболеваниях ЖКТ, например, гастрите и язве желудка.

Кроме того, польза тыквы заключается в том, что этот осенний овощ может задерживать процессы старения. Ведь она благотворно сказывается на состоянии кожи и волос.

Не меньшей пользой обладают семена тыквы. Они являются профилактическим средством от гельминтов. Можно задуматься и об использовании тыквенных листьев. Они становятся отличным средством народной медицины, избавляя от раковых опухолей, косметологических проблем, нужны для контроля диабета, улучшения работы иммунной системы.

Тыква. Фото иллюстративное. ФОТО: Stephanie Starr/PantherMedia / Stephanie Starr

Обязательно стоит потреблять тыквенный сок, который тоже обладает пользой. Ведь он участвует в кроветворении.

Наиболее эффективно есть тыкву в сыром виде. Ведь состав тыквы очень богат, а все полезные вещества будут нетронутыми в таком случае. То есть после термической обработки они теряются.