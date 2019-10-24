Какие слова запрещено говорить женщинам разных знаков Зодиака?

Что совершенно противопоказано говорить женщине, учитывая ее знак Зодиака?

Овен

В разговоре с женщиной-Овном лучше избежать отрицательных слов и слова «НЕТ». Упрямый Овен как никто другой любит соревнования – и отказ ее только подстегнет к дальнейшим действиям

Телец

С Тельцами лучше избегать разговоров о еде, а именно об ее количестве, а именно, сколько можно съесть. Ведь этот знак обожает вкусно и много поесть. А зачем злить лишний раз Быка, показывая ему красную тряпку.

Близнецы

Во время разговора с женщиной-Близнецами лучше остерегаться фразы «пойми меня». Нужно быть осторожным, чтобы случайно не обидеть ее. Так как дальнейшие объяснения с Близнецом будут долгими и не всегда положительными.

Рак

Мнительный и эмоциональный Рак может понять неправильно любую фразу из диалога. При этом после разговора он будет долго изучать ее, увеличивая значение фразы до размера Земного Шара.

Вопросы про самочувствие и плохое настроение, так же могут вызвать агрессию со стороны этого знака.

Лев

Женщина-Лев стремится всегда хорошо выглядеть. Дорого и со вкусом. Поэтому фраза «а что это сегодня надето» может навсегда вычеркнуть говорящего из ближнего окружения Льва. Самолюбию и высокой самооценке Львиц подобные фразы не грозят, но она не переносит тех, кто сомневается в ее величии.

Дева

Интеллектуальная и умная Дева не любит фразы «а откуда столько вопросов?». Так как считает это прямым оскорблением ее умственного развития.

Весы

В разговоре с Весами лучше избегать фраз, связанных со словами «успокойся», «теперь спокойно». Эти словосочетания обычно вызывают новый всплеск ярости Весов.

Скорпион

Эмоциональная Скорпион не переносит, когда при ней хвалят других женщин, называя соперниц сексуальными и красивыми. Даже если восхваляют актрис или других знаменитостей. Ведь Скорпион точно знает, что шикарная женщина может быть только одна. И это она сама.

Стрелец

В разговоре со Стрелтцом лучше избегать сравнения с ее мамой. Свободолюбивый Стрелец мечтает прожить самостоятельную и независимую жизнь. Поэтому сравнения здесь неуместны.

Козерог

Женщине-Козерогу не нужно лишний раз напоминать, что она выглядит уставшей, что ей нужно немедленно взять отпуск, чтобы отдохнуть, а лучше путевку в санаторий на 21 день.

Этот знак отличается особым трудолюбием, они обычно много работают и могут выглядеть чуть уставшими, о чем сами хорошо знают. Не нужно напоминать лишний раз об очевидных вещах.

Водолей

Лучше не раскрывать женщине-Водолею все секреты своих прошлых отношений. В ее глазах эта исповедь выглядит как малодушие сильного мужчины, а самая главная погрешность в этом – каждая женщина уникальна. Зачем при ней рассказывать о других.

Рыбы