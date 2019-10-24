«Об этом мечтает каждая девушка»: Юлия Савичева впервые показала свадебное видео

32-летняя певица порадовала поклонников семейным роликом. Юля Савичева обнародовала кадры своего главного торжества своей жизни, пишет Cosmo.
Свадебное видео певица обнародовала пятую годовщину радостного события. На кадрах показаны роскошное оформление торжества, обилие звездных гостей и первый брачный танец молодых.
«Ровно пять лет назад состоялось то, о чем мечтает, наверное, каждая девушка. Для нас же это было больше поводом собрать всех близких и друзей вместе. Я спокойно отношусь к свадебным мероприятиям и штампу в паспорте. А вот собрать такое количество друзей вместе — дорогого стоит! Спасибо всем, кто был с нами в тот день!» — рассказала Савичева.
Финалистка телепроекта «Фабрика звезд-2» и участница конкурса «Евровидение-2004» вышла замуж в октябре 2014 года. Ее избранником стал музыкант, композитор и поэт Александр Аршинов. Именно он написал музыку хитов возлюбленной «Седьмое небо» и «Выше звезд».
По словам Юлии, они вместе больше 15 лет. Девушка решила переехать к парню, когда ей было 18 лет. По ее словам, она ни разу об этом не пожалела. Однако на штамп в паспорте они решились не сразу. В июле 2017 года у пары родилась дочь Анна. «Если бы мы еще не были женаты, то обязательно расписались перед рождением нашей дочки Ани. Все-таки дети должны рождаться в браке», — высказалась звезда.