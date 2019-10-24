«Об этом мечтает каждая девушка»: Юлия Савичева впервые показала свадебное видео

Свадебное видео певица обнародовала пятую годовщину радостного события. На кадрах показаны роскошное оформление торжества, обилие звездных гостей и первый брачный танец молодых.

«Ровно пять лет назад состоялось то, о чем мечтает, наверное, каждая девушка. Для нас же это было больше поводом собрать всех близких и друзей вместе. Я спокойно отношусь к свадебным мероприятиям и штампу в паспорте. А вот собрать такое количество друзей вместе — дорогого стоит! Спасибо всем, кто был с нами в тот день!» — рассказала Савичева.

Финалистка телепроекта «Фабрика звезд-2» и участница конкурса «Евровидение-2004» вышла замуж в октябре 2014 года. Ее избранником стал музыкант, композитор и поэт Александр Аршинов. Именно он написал музыку хитов возлюбленной «Седьмое небо» и «Выше звезд».

По словам Юлии, они вместе больше 15 лет. Девушка решила переехать к парню, когда ей было 18 лет. По ее словам, она ни разу об этом не пожалела. Однако на штамп в паспорте они решились не сразу. В июле 2017 года у пары родилась дочь Анна. «Если бы мы еще не были женаты, то обязательно расписались перед рождением нашей дочки Ани. Все-таки дети должны рождаться в браке», — высказалась звезда.