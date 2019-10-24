Береги волосы в холода! Как устранить ломкость и выпадение волос

Как ухаживать за волосами в холодное время года, осенью и зимой? Отвечает hozn.ru.

Добавить витаминов

Необходимые в холода элементы – витамины Е, С и А – дадут инжир, виноград, творог и молоко. Они помогут бороться с ломкостью и тусклостью. За силу волос и устойчивость к выпадению отвечает цинк. Его источником являются мясо, морковь, орехи, рыба.

Эксперименты с волосами – отложить

Все эксперименты с окрашиванием, химическими завивками лучше отложить до весны: волосы необходимо оградить от вредных воздействий извне. Ослабленные волосы теряют блеск и могут начать выпадать. Головные уборы игнорировать не нужно. Во-первых, можно простудиться, во-вторых, волосы теряют на холоде влагу, и локоны могут переломиться. Не нужно носить очень тесных уборов: нарушается кровообращение головы.

Баловать волосы домашними масками

Сейчас именно тот период, когда волосы нужно баловать домашними масками. Самая простая – кефирная. На всю длину волос нанести простоквашу или кефир, можно добавить немного лимона. Волосы станут блестящими и увлажненными. Смешав две столовых ложки меда с яичным желтком, можно получить яичную маску, которая укрепит волосы. Наносить ее необходимо на кончики и корни. Стимулирует рост и придаст волосам сияние маска коньячная: желток растереть со столовой ложкой оливкового масла и таким же количеством коньяка или водки. Оставить на волосах, на полчаса минимум. Эффект любой маски усилит дополнительное прогревание головы: полиэтиленовый пакет или пленка после нанесения и махровое полотенце сверху. В таком виде необходимо оставаться полтора-два часа. Можно прогревать еще и феном. Натуральные масла, которые можно приобрести в любом магазине или аптеке, помогут обогатить и улучшить маски. Несколько капель масла пачули, базилика, мяты или розмарина – и избавление от перхоти намного ближе. Излишняя жирность убирается маслом лимона, мелиссы, шалфея или лаванды. Если волосы выпадают, необходимы имбирное, кедровое и лавандовое масла. А полынь, иланг-иланг и герань «отвечают» за блеск.

Если ваши волосы ослабли и продолжают выпадать несмотря на все ваши средства, то это повод обратиться к трихологу, а также начать использовать средства для восстановления роста волос.