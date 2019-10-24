Вкусная и быстрая альтернатива обеду: закусочный пирог с помидорами и сыром

Закусочный пирог ‒ хорошая альтернатива обеду в выходные дни, когда не хочется стоять у плиты. Его можно приготовить с вечера и взять собой на пикник или просто на прогулку на природе, советует «Домашний Очаг».
Время подготовки - 30 минут
Время приготовления - 40 минут
Общее время приготовления - примерно 1 час 10 минут
|Мука
|150 г
|Масло сливочное
|110 г
|Желток (сырой)
|1 штука
|Соль
|1 щепотка
|Вода (ледяная)
|2 чайные ложки
|помидоры «черри»
|400 г
|Творог 18%
|200 г
|Сыр сливочный (филадельфия или маскарпоне)
|150 г
|Пармезан натертый
|50 г
|Чеснок
|2 зубчика
|Петрушка рубленая
|1 столовая ложка
|Базилик (веточка)
|2 штуки
|Базилик сушеный
|1 чайная ложка
|Соль
|1 щепотка
|Перец
|1 щепотка
Для начинки можно использовать любые свежие помидоры
Просейте муку с солью в миску, добавьте нарезанное кусочками масло и разотрите руками в крошку. Добавьте желток и 2 ст. ложки холодной воды, соберите крошку в шар.
Слегка вымесите шар теста на рабочей поверхности, сформируйте из него диск и заверните в пленку. Положите в холодильник на 30 минут.
Вскипятите в кастрюле воду. Помидоры черри надрежьте сверху крест-накрест и опустите на 30 секунд в кипяток. Выньте шумовкой, дайте немного остыть и снимите кожицу. Разрежьте помидоры на половинки.
Чеснок очистите и пропустите через пресс. Зелень мелко порубите. Смешайте в миске творог, сливочный сыр, чеснок и зелень, немного посолите.
Охлажденное тесто раскатайте на листе бумаги в тонкий пласт. Переложите пласт вместе с бумагой в форму и сформируйте бортики.
Проколите тесто вилкой и поставьте в духовку, разогретую до 180 °С и запекайте 10 минут. Испеченную основу пирога остудите.
Выложите на основу творожно-сливочную массу, разровняйте. Сверху разложите половинки помидоров черри, посолите и поперчите, посыпьте сушеным базиликом и тертым пармезаном.
Поставьте пирог в разогретую до 180 °С духовку и выпекайте 25–30 минут.
Готовый пирог выньте из духовки и немного остудите. Подавайте теплым или холодным.
Тесто можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, завернув в пленку, 2 дня.