Вкусная и быстрая альтернатива обеду: закусочный пирог с помидорами и сыром

Для начинки можно использовать любые свежие помидоры

Способ приготовления

Просейте муку с солью в миску, добавьте нарезанное кусочками масло и разотрите руками в крошку. Добавьте желток и 2 ст. ложки холодной воды, соберите крошку в шар.

Слегка вымесите шар теста на рабочей поверхности, сформируйте из него диск и заверните в пленку. Положите в холодильник на 30 минут.

Вскипятите в кастрюле воду. Помидоры черри надрежьте сверху крест-накрест и опустите на 30 секунд в кипяток. Выньте шумовкой, дайте немного остыть и снимите кожицу. Разрежьте помидоры на половинки.

Чеснок очистите и пропустите через пресс. Зелень мелко порубите. Смешайте в миске творог, сливочный сыр, чеснок и зелень, немного посолите.

Охлажденное тесто раскатайте на листе бумаги в тонкий пласт. Переложите пласт вместе с бумагой в форму и сформируйте бортики.

Проколите тесто вилкой и поставьте в духовку, разогретую до 180 °С и запекайте 10 минут. Испеченную основу пирога остудите.

Выложите на основу творожно-сливочную массу, разровняйте. Сверху разложите половинки помидоров черри, посолите и поперчите, посыпьте сушеным базиликом и тертым пармезаном.

Поставьте пирог в разогретую до 180 °С духовку и выпекайте 25–30 минут.