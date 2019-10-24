Чт, 24.10.2019
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  • Вкусная и быстрая альтернатива обеду: закусочный пирог с помидорами и сыром

Вкусная и быстрая альтернатива обеду: закусочный пирог с помидорами и сыром

Пирог с помидорами и сыром

ФОТО: скриншот видео

Закусочный пирог ‒ хорошая альтернатива обеду в выходные дни, когда не хочется стоять у плиты. Его можно приготовить с вечера и взять собой на пикник или просто на прогулку на природе, советует «Домашний Очаг».

Количество порций - 8

Время подготовки - 30 минут

Время приготовления - 40 минут

Общее время приготовления - примерно 1 час 10 минут

Для теста
Мука150 г
Масло сливочное110 г
Желток (сырой)1 штука
Соль1 щепотка
Вода (ледяная)2 чайные ложки
Для начинки
помидоры «черри»400 г
Творог 18%200 г
Сыр сливочный (филадельфия или маскарпоне)150 г
Пармезан натертый50 г
Чеснок2 зубчика
Петрушка рубленая1 столовая ложка
Базилик (веточка)2 штуки
Базилик сушеный1 чайная ложка
Соль1 щепотка
Перец1 щепотка
 

Для начинки можно использовать любые свежие помидоры

Способ приготовления

  1. Просейте муку с солью в миску, добавьте нарезанное кусочками масло и разотрите руками в крошку. Добавьте желток и 2 ст. ложки холодной воды, соберите крошку в шар.

  2. Слегка вымесите шар теста на рабочей поверхности, сформируйте из него диск и заверните в пленку. Положите в холодильник на 30 минут.

  3. Вскипятите в кастрюле воду. Помидоры черри надрежьте сверху крест-накрест и опустите на 30 секунд в кипяток. Выньте шумовкой, дайте немного остыть и снимите кожицу. Разрежьте помидоры на половинки.

  4. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Зелень мелко порубите. Смешайте в миске творог, сливочный сыр, чеснок и зелень, немного посолите.

  5. Охлажденное тесто раскатайте на листе бумаги в тонкий пласт. Переложите пласт вместе с бумагой в форму и сформируйте бортики.

  6. Проколите тесто вилкой и поставьте в духовку, разогретую до 180 °С и запекайте 10 минут. Испеченную основу пирога остудите.

  7. Выложите на основу творожно-сливочную массу, разровняйте. Сверху разложите половинки помидоров черри, посолите и поперчите, посыпьте сушеным базиликом и тертым пармезаном.

  8. Поставьте пирог в разогретую до 180 °С духовку и выпекайте 25–30 минут.

  9. Готовый пирог выньте из духовки и немного остудите. Подавайте теплым или холодным.

Тесто можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, завернув в пленку, 2 дня.

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