Как красить ресницы, чтобы они были густыми и натуральными: четыре уловки визажиста

Тушь — самый популярный бьюти-продукт в косметичках девушек. Длинные пушистые ресницы всегда были признаком молодости и свежести, поэтому женщины всегда старались сделать на них акцент. Неудивительно, что выбор туши для ресниц на рынке огромен.

Казалось бы, любая девушка сможет найти свою идеальную, но нет! Сколько жалоб можно услышать от девушек и женщин на то, что они не могу найти подходящую тушь! То размазывается, то отпечатывается, то не ложится…

Знакомые проблемы? Зимой они, кстати, усугубляются в сотни раз — подставь лицо под ветер в минус пятнадцать градусов и вскоре увидишь размазанную тушь под глазами. Хочется вообще перестать краситься, выходить из дома и впасть в зимнюю спячку. Но все же есть правила подбора туши.

Итак, здесь, как и во всех других направлениях макияжа, существуют три аспекта, которые нужно проработать: форма, цвет и текстура. Форма и цвет больше отвечают за эстетику, текстура — за стойкость и уход за ресницами.

Форма ресниц

Начнем с формы ресниц. Если ты до сих пор думаешь, что полученная форма ресниц зависит от туши во флакончике, то с этой минуты твоя жизнь никогда не будет прежней. Не зависит! За итоговую форму ресниц отвечает щеточка! То есть, по сути, правильнее говорить — не «удлиняющая» или «объемная» тушь, а «удлиняющая» или «придающая объем» щеточка. Запоминай:

прямая или конусообразная щеточка = удлинение;

закрученная в спираль, овальная, плоская щеточка = для объема;

изогнутая щеточка = для подкручивания ресниц;

силиконовые щеточки = отличное разделение ресниц без комочков (для густых и непослушных ресниц)

Цвет глаз и тушь

Цвет глаз можно выгодно подчеркнуть цветом туши. Уместно провести аналогию с использованием теней. Многие, наверное, слышали об основных законах колористики и цветах-антагонистах. Основная идея: чтобы подчеркнуть какой-то цвет, нужно нанести рядом с ним или тот же оттенок (монохромный ряд), тем самым как бы размывая границы цвета, отчего станет казаться, что его больше (например, при карих глазах — использовать коричневую тушь, при голубых — синюю, зеленых — зеленую). А можно, наоборот, воспользоваться тушью цвета-антагониста. Для карих это — синяя, для голубых — коричневая, а для зеленых — фиолетовая тушь. На контрасте цвет твоих глаз станет ярче и выразительнее! В первом варианте образ будет более мягкий и естественный, во втором — более яркий.

Текстура туши

Текстура или формула туши отвечает за совместимость продукта с твоими личными особенностями организма. Сейчас объясню. Если у тебя повышенная влажность век, активная мимика, то я рекомендую обратить внимание на тушь, в состав которой входит силикон. Такая тушь обволакивает ресницы как будто чулочками, не размазывается и не отпечатывается. Отличный вариант и термотушь, которая смывается только очень теплой водой. И, само собой разумеется, водостойкие туши. Тушь остается на ресницах большую часть суток, поэтому желательно выбирать такую, в которую входят активные питательные и укрепляющие компоненты.