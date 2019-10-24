Медики объяснили смертельную опасность силиконовой груди

От американских производителей грудных имплантов потребовали подробно объяснять женщинам возможные опасные последствия операций по пересадке. Соответствующее заявление опубликовало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Как сказано в тексте, на упаковках имплантов следует написать, что они ставятся не один раз на всю оставшуюся жизнь и что со временем возрастает опасность серьезных болезней.

Ведомство рекомендовало предупредить женщин о том, что силиконовая грудь может привести к онкологическим заболеваниям, например к лимфоме (это опухоль лимфатической ткани). Кроме того, у пациентов часто возникают симптомы, которые неофициально объединили под общим названием "болезнь грудных имплантов": ощущение усталости, боль в суставах и мышцах, проблемы с концентрацией внимания и другие признаки затуманенного сознания.

Ранее множество женщин пожаловались, что им никто заранее не говорил об опасных последствиях вживления силиконовых грудных имплантов. Отмечается, что в США ежегодно 400 тысяч женщин обзаводятся искусственной грудью. Стоит упомянуть, что лишь менее 25% из них вынуждены это делать по причинам медицинским, то есть после удаления опухолей молочной железы. Все остальные ложатся на операционный стол с косметическими целями — проще говоря, чтобы увеличить грудь.