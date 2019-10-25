Победившая рак звезда «Экипажа» резко высказалась о болезни Анастасии Заворотнюк

62-летняя Александра Яковлева поддержала 48-летнюю Анастасию Заворотнюк, которая сейчас борется с раком головного мозга. Звезда фильма «Экипаж» сама недавно боролась с онкологией, пишет Cosmo.
Александра Яковлева заявила, что понимает Анастасию Заворотнюк как никто другой, поскольку и она сама находилась между жизнью и смертью. Известная также по фильмам «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» актриса узнала, что у нее рак, уже на четвертой, самой тяжелой стадии.
«Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала. Поймите, человек не чувствует ни первой, ни второй стадии», — высказалась Александра.
Яковлева отметила, что онкологические заболевания не щадят никого, и даже если у человека есть средства и связи, это не всегда может помочь. «Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься», — цитирует кинозвезду Teleprogramma.pro.