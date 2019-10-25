Победившая рак звезда «Экипажа» резко высказалась о болезни Анастасии Заворотнюк

Яковлева отметила, что онкологические заболевания не щадят никого, и даже если у человека есть средства и связи, это не всегда может помочь. «Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься», — цитирует кинозвезду Teleprogramma.pro.