Пять мужских имен, обладатели которых быстро разводятся после свадьбы

Никита

Обладатели этого имени склонны к опрометчивым поступкам. Сначала Никита будет носить тебя на руках, осыпать комплиментами, а потом быстренько сбежит, как только поймет, что все слишком серьезно. Он ценитель женской красоты и, обременив себя браком, через какое-то время начнет засматриваться на других и пытаться завоевать очередное сердце.

Ян

Носители этого имени довольно свободолюбивы. Для них брак — это неминуемое событие, но они не понимают всей серьезности ситуации. Во время конфетно-букетного периода Ян будет страстным и заботливым, но после женитьбы совместная жизнь для него окажется клеткой. Ему все время будет казаться, что его свободу ограничивают. В таком формате долго он не протянет.

Геннадий

Геннадия можно охарактеризовать как неуверенного в себе и своей энергии мужчину. Ему постоянно будет казаться, что он тебя не достоин. К тому же, он скуп на проявление эмоций, ласки и любви. Такое безразличие навряд ли кому-либо понравится, и без скандалов не обойдется. Вскоре Геннадий расторгнет брак, чтобы обрести долгожданное спокойствие.

Даниил

Очень подозрительный, во всем ищет подвох. Даниил из тех, кто будет обвинять тебя в меркантильности, просматривать переписки, день и ночь следить за социальными сетями твоих подруг, чтобы точно знать, что в твоей жизни нет места никому и ничему, кроме него. Даже если ты не будешь давать поводов для ревности и готова терпеть такое отношение, он уйдет сам, будучи уверенным, что во всех семейных проблемах виновата только ты.

Денис