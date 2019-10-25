Смотрите, как бутик Marina Rinaldi в Таллинне отметил свое десятилетие

24 октября таллиннский бутик Marina Rinaldi отметил свое десятилетие. Гости увидели веселую концертную программу и модное дефиле, в котором в качестве моделей выступили известные женщины размера plus size.
Итальянский бренд Marina Rinaldi пользуется успехом у многих женщин, ведь эта марка предоставляла им стильную одежду на любой случай, начиная с поездки в отпуск, заканчивая деловой встречей.
Все вещи марки превосходно подходят современным женщинам: в Marina Rinaldi, которая входит в группу Max Mara, разработаны специальные лекала, учитывающие особенности женской фигуры. Специальные хитрости - эластичные вставки, кулиски, «невидимые» застежки, особый крой делают фигуру визуально стройнее.
Смотрите нашу эксклюзивную галерею с показа!