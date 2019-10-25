Пять утренних привычек, которые помогают худеть

Если уж решили худеть, начинать стоит с самого утра: именно утренние привычки задают ритм всему дню, «запускают» наш обмен веществ и просто создают подходящее настроение. Если вы всерьез собрались взяться за свою фигуру, начните с этих полезных утренних привычек.

Как следует позавтракать

Самый полезный режим питания — тот, в котором основную норму калорий мы получаем с утра. К этому выводу пришли исследователи Университета Тель-Авива. Скорость обмена веществ в течение дня меняется: чем ближе к вечеру, тем он медленнее, а вот с утра мы и правда можем есть все, что захотим.

Ну, и кроме того, если мы отказываемся от завтрака, организм немедленно переходит в режим экономии и в течение дня будет каждую полученную калорию откладывать про запас, а не перерабатывать в энергию.

Прогуляться под утренним солнцем

Утренний солнечный свет сжигает жир в прямом смысле этого слова: этот доказали исследователи из Университета Альберты (Канада). Под воздействием видимого спектра частицы липидов уменьшаются в объеме и свободно покидают клетку — и мы худеем.

Выпить стакан воды сразу после пробуждения

За ночь мы теряем около полулитра воды, и потому стакан воды, выпитый утром, помогает восстановить баланс жидкости в организме. Также вода необходима для здорового обмена веществ и помогает снизить риск переедания.

Сделать зарядку

Во-первых, утренний комплекс упражнений поможет быстрее проснуться не только нашему телу, но и мозгу. Во‑вторых, «запустит» обмен веществ. А, в-третьих, поможет меньше съесть в течение дня: исследование, проведенное специалистами Нортумбрийского университета, подтвердило, что люди, регулярно делавшие зарядку, в итоге испытывали меньший аппетит.

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