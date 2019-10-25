Пальчики оближешь: шоколадные маффины с черникой

Количество порций - 12

Время подготовки - 10 минут

Время приготовления - 30 минут

Общее время приготовления - примерно 40 минут

Для теста

Мука - 3 стакана

Масло сливочное - 125 г

Яйца - 2 штуки

Молоко - 1 стакан

Сахар - неполный 1 стакан

Разрыхлитель (пекарский порошок) - 1 столовая ложка

Какао-порошок - 1 столовая ложка

Крахмал - 1 столовая ложка

Черника + ягоды для украшения - 1 стакан

Шоколад 50-70% какао - 75 г

Сыр «Маскарпоне» - 400 г

Сливки 22% - 150 г

Пудра сахарная 50 - г

Крем для маффинов можно приготовить с любым сливочным сыром без добавок.

Способ приготовления

Для крема сливки доведите до кипения и снимите с огня. Шоколад поломайте на кусочки и добавьте в горячие сливки, перемешайте до однородности и дайте остыть.

Взбейте миксером в чаше сливочный сыр и сахарную пудру 1 минуту. Добавьте остывшую шоколадную массу и взбейте еще 1 минуту до однородного крема. Поставьте крем в холодильник.

Для теста просейте в миску муку, какао и разрыхлитель. Добавьте сахар, перемешайте, сделайте в центре небольшое углубление.

Растопите сливочное масло, остудите, смешайте с яйцами и молоком. Непрерывно помешивая, влейте эту массу в миску с мукой и замесите жидкое тесто.

Промытую чернику посыпьте крахмалом и добавьте в тесто, аккуратно перемешайте.

Формочки для маффинов смажьте сливочным маслом. Выложите в них тесто на 3/4 высоты форм и поставьте в разогретую до 200 °С духовку. Выпекайте маффины 15‒20 минут.

Выньте из духовки и дайте немного постоять в формах, потом переложите маффины на кондитерскую решетку для остывания.

Украсьте остывшие маффины кремом с помощью кондитерского мешка и ягодами.

Чтобы крем не расслоился, обязательно растопите шоколад в горячих сливках.