Пальчики оближешь: шоколадные маффины с черникой

Маффины с ягодами внутри, украшенные шапочкой сырного крема - модное лакомство, которое готовится быстрее любых пирожных. Не хотите возиться с кремом, просто полейте их растопленным шоколадом и все, советует «Домашний Очаг»!
Время подготовки - 10 минут
Время приготовления - 30 минут
Общее время приготовления - примерно 40 минут
Для теста
Мука - 3 стакана
Масло сливочное - 125 г
Яйца - 2 штуки
Молоко - 1 стакан
Сахар - неполный 1 стакан
Разрыхлитель (пекарский порошок) - 1 столовая ложка
Какао-порошок - 1 столовая ложка
Крахмал - 1 столовая ложка
Черника + ягоды для украшения - 1 стаканДля крема
Шоколад 50-70% какао - 75 г
Сыр «Маскарпоне» - 400 г
Сливки 22% - 150 г
Пудра сахарная 50 - г
Крем для маффинов можно приготовить с любым сливочным сыром без добавок.
Способ приготовления
Для крема сливки доведите до кипения и снимите с огня. Шоколад поломайте на кусочки и добавьте в горячие сливки, перемешайте до однородности и дайте остыть.
Взбейте миксером в чаше сливочный сыр и сахарную пудру 1 минуту. Добавьте остывшую шоколадную массу и взбейте еще 1 минуту до однородного крема. Поставьте крем в холодильник.
Для теста просейте в миску муку, какао и разрыхлитель. Добавьте сахар, перемешайте, сделайте в центре небольшое углубление.
Растопите сливочное масло, остудите, смешайте с яйцами и молоком. Непрерывно помешивая, влейте эту массу в миску с мукой и замесите жидкое тесто.
Промытую чернику посыпьте крахмалом и добавьте в тесто, аккуратно перемешайте.
Формочки для маффинов смажьте сливочным маслом. Выложите в них тесто на 3/4 высоты форм и поставьте в разогретую до 200 °С духовку. Выпекайте маффины 15‒20 минут.
Выньте из духовки и дайте немного постоять в формах, потом переложите маффины на кондитерскую решетку для остывания.
Украсьте остывшие маффины кремом с помощью кондитерского мешка и ягодами.
Чтобы крем не расслоился, обязательно растопите шоколад в горячих сливках.