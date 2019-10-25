Женский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября

Наступающая неделя пройдет под влиянием Венеры в Скорпионе. Планета по-прежнему провоцирует волнообразное настроение, спад активности и подозрительность. Сейчас очень важно контролировать эмоции и спокойно относиться к происходящему. 31 октября Меркурий перейдет к ретроградному движению. Узнав об особенностях ретро-Меркурия, вы сможете лучше ориентироваться в событиях и буквально предугадывать их.

Женщина-Овен

Представительницам Овна эксперты dailyhoro.ru советуют быть смелее в своих начинаниях. Чем ближе конец октября, тем меньше времени остается для того, чтобы изменить свою жизнь. После 31 числа важные решения придется отложить на более благоприятный период. Пора приложить максимальные усилия к достижению целей и постараться не упустить удачу. Круговорот событий может сильно вскружить голову: необходимо обдумать все, что было, и наметить план дальнейших действий.

Женщина-Телец

У женщин-Тельцов наступает время анализа и самоанализа: ретроградный Меркурий будет диктовать свои правила. Астрологи советуют тщательнее продумывать свои решения и действия, деловые вопросы и финансовые расходы. Что касается личной жизни, то прогноз благоприятен: получится разрешить многие разногласия с близкими и наладить отношения. Самое главное — внимательно следить за ответной реакцией: не стоит тратить энергию, стучась в закрытые двери.

Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам астропрогноз сулит неожиданный поворот судьбы. На первый план выходят чувства: Близнецы будут ранимыми, эмоциональными и очень обидчивыми. В таком опасном состоянии они будут уязвимы, поэтому важно найти в себе силы и подключить рациональное мышление. Сейчас важнее всего равновесие и спокойствие, поэтому лучше перестраховаться и не рисковать зря. Ну а если настал момент сделать решительный шаг, Меркурий предоставит возможности, главное — следовать своей интуиции.

Женщина-Рак

У представительниц Рака будет спокойная и благоприятная неделя. Однако астрологи советуют не проявлять излишнего доверия к окружающим и не смотреть на мир через призму оптимизма, как это обычно бывает. Венера в Скорпионе, а значит, многое может казаться не тем, чем является на самом деле. Очень важно мыслить объективно и принимать взвешенные решения. В работе и в личной жизни Ракам стоит быть более дотошными и прагматичными — тогда удастся избежать случайных ошибок.

Женщина-Лев

Выходя на охоту, будь то любовные дела или карьерный фронт, женщинам-Львам важно вычислить недоброжелателей, которые активизируются по вине Венеры в Скорпионе. Астрологи не рекомендуют доверять приятелям и знакомым: все поступки и слова на этой неделе должны быть скрупулезно продуманы и взвешены. Очень важно не дать негативу, сомнениям или токсичным людям помешать личным делам. Лучше всего подходить к проблемам с творческой стороны: нестандартное мышление обязательно поможет найти выход из сложного положения.

Женщина-Дева