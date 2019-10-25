Смотрите, какие красавицы пришли на самый яркий модный показ JOIN ME в DeJa Vu

В этой коллекции стилист и дизайнер Наталия Кобрисева продемонстрировала гостям роскошные блузки, рубашки и топы из сияющего итальянского шелка, каждая из которых уникальная и неповторима – потому что создается в единственном экземпляре

В этот раз линейка расширилась, и дизайнер добавила популярные модели с запахом. Также Наталия заявила о новинках бренда: теперь модницы могут приобрести великолепные шелковые платки с логотипом Join Me, а также летящие шелковые платья, которые выгодно подчеркнут достоинства фигуры. Самый первый экземпляр платья продемонстрировала сама дизайнер, чем вызвала восхищение у гостей вечера.

Как рассказала дизайнер, «мы решились на два новых направления по многочисленным просьбам своих клиенток. Каждая вещь, как и раньше, создается в единственном экземпляре, где удачно сочетаются элементы принтов и насыщенные цвета. Мы теперь шьем и блузки на заказ: клиентка выбирает понравившуюся ей ткань, принт, а мы предлагаем варианты дизайна, идеальные для конкретной женщины».

Организатором показа выступила Анна Павлова, владелица агентства First Fashion House. «Показ прошел в очень уютной атмосфере, - говорит Павлова. - Lounge DeJa Vu удивил вкуснейшими коктейлями, а наш косметический партнер Lotus Beauty Cosmetics организовал подарки для гостей. И уже мы планируем следующий показ - на день рождения бренда в июне, так что следите за обновлениями на странице First Fashion House!»

Все блузки на показе были стилизованы дизайнерскими украшениями Olia. Образы моделям создали талантливые визажисты студии Makeup Band и стилист по прическам Екатерина Мейнарт.