Муж зарабатывает меньше жены. Чем это грозит семейным отношениям?

Об этих вещах не думается на этапе влюбленности. Но на самом деле они настолько основополагающие, что от расстановки экономических сил зависит крепость брака. Картина, когда семью финансово обеспечивает только мужчина, давно перестала быть актуальной. В современном мире работают оба супруга. Но может ли негативным образом сказаться то, что муж зарабатывает меньше жены? Как строить отношения, чтобы никто не чувствовал дискомфорта? Давайте поговорим на эту тему. В чем корень проблемы?

В том, что у женщины доход больше, нет ничего особенного и уж тем более негативного. Проблемы возникают исключительно из-за патриархальных установок. Если они есть в мировоззрении супругов, возникает благодатная почва для претензий и взаимных упреков. Жена «пилит» мужа, что он не обеспечивает семью, как должен настоящий мужчина. А муж чувствует свою ущербность, его самооценка падает, ведь как добытчик он не состоялся. Если проблему не решать на психологическом уровне, такой брак вряд ли продержится долго. Кто-то из супругов не выдержит и сбежит. Но, даже если пара останется вместе, взаимные придирки не позволят строить счастливую жизнь.

Как денежное неравенство влияет на атмосферу в отношениях?

Если партнеры — люди широких взглядов, которые привыкли разговаривать о своих проблемах, то ситуация не должна быть проблемной. А вот в тех парах, где муж и жена предпочитают все держать в себе, стычек не избежать. Нередко успешная женщина начинает слишком явно выказывать свою доминантность по отношению к супругу. Иногда это даже граничит с пренебрежением. Мужчина в ответ или оскорбляется, или впадает в депрессию, или в отместку начинает беспорядочно тратить семейные деньги. Понятно, что отношения от этого страдают, здесь включается механизм «кто больше зарабатывает, тот и главный». Но только равноправные отношения с пониманием ценности любимого человека могут иметь успешное продолжение. Как можно решить проблему?

Проанализируйте, что больше всего напрягает вас и вашу вторую половинку в денежной ситуации. Какое решение видит каждый из вас? Что могло бы улучшить положение дел? Если муж чувствует, что зарабатывает недостаточно, и комплексует по этому поводу, у него всегда есть возможность поискать другую работу, пойти учиться, если квалификация не позволяет рассчитывать на солидный заработок. Жене, в свою очередь, важно не попрекать партнера, а обращать внимание на его лучшие качества, на ту пользу, которую он приносит семье и обществу. Возможно, в жизни мужчины сейчас не лучший период и ему нужна поддержка со стороны своей любимой. Но, чтобы мужчина чувствовал себя лучше, женщине не нужно отказываться от карьеры и приносить в жертву свои интересы.

Бюджет семьи — дело общее

Огромной ошибкой супругов будет занимать непримиримые позиции насчет семейных денег. Если жена убеждена, что раз она зарабатывает, то только она вправе распоряжаться всем бюджетом, это неизменно вызовет протест второй половинки или полное устранение от финансовых дел. Поэтому следите за тем, чтобы ваш супруг был вовлечен в экономику семьи. Обсуждайте с ним общие и крупные покупки, вместе планируйте отдых, давайте возможность ему почувствовать свою важность и нужность на всех этапах принятия решений. Когда беспокоиться не стоит?