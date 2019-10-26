Как приготовить блины с яблоками и корицей: рецепт вкусного осеннего завтрака

Блины с яблоками можно готовить двумя способами. В первом из яблок делают начинку, а во втором фрукты добавляют непосредственно в тесто при выпечке.

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для блинов:

1 яйцо

300 мл молока

100 мл воды

250 г муки

1 ч.л. сахара

1 ч.л. сливочного масла

Для начинки:

400 г яблок

1 ст.л. сливочного масла

1 ч.л. корицы

1 ч.л. ванили

60 г сахара

Способ приготовления:

Для блинов взбить яйцо с солью и сахаром, добавить молоко и просеянную муку. Взбить до однородного состояния, затем постепенно ввести воду, помешивая тесто ложкой, по консистенции оно должно напоминать домашнюю сметану. Чтобы не смазывать сковороду в процессе жарки, добавить растопленное сливочное масло.

Для начинки в сотейнике на сливочном масле растопить сахар и добавить очищенные и нарезанные кубиками яблоки, а затем корицу и ваниль. Яблоки необходимо тушить, пока они не станут мягкими, но сохранят небольшую упругость (в противном случае, остывая, они могут потерять форму).

ФОТО: Dzinnik Darius/PantherMedia / Dzinnik Darius

Пожарить блины, выложить на каждый блин начинку. Готовые блины можно украсить листиком мяты и присыпать сахарной пудрой.

Как сделать блинчики вкуснее