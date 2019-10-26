Сб, 26.10.2019
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Как приготовить блины с яблоками и корицей: рецепт вкусного осеннего завтрака

Блинчики. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dzinnik Darius/PantherMedia / Dzinnik Darius

Рецепт тонких блинчиков с яблочной начинкой.

Блины с яблоками можно готовить двумя способами. В первом из яблок делают начинку, а во втором фрукты добавляют непосредственно в тесто при выпечке.

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для блинов:

  • 1 яйцо
  • 300 мл молока
  • 100 мл воды
  • 250 г муки
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. сливочного масла

Для начинки:

  • 400 г яблок
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 1 ч.л. корицы
  • 1 ч.л. ванили
  • 60 г сахара

Способ приготовления:

Для блинов взбить яйцо с солью и сахаром, добавить молоко и просеянную муку. Взбить до однородного состояния, затем постепенно ввести воду, помешивая тесто ложкой, по консистенции оно должно напоминать домашнюю сметану. Чтобы не смазывать сковороду в процессе жарки, добавить растопленное сливочное масло.

Для начинки в сотейнике на сливочном масле растопить сахар и добавить очищенные и нарезанные кубиками яблоки, а затем корицу и ваниль. Яблоки необходимо тушить, пока они не станут мягкими, но сохранят небольшую упругость (в противном случае, остывая, они могут потерять форму).

ФОТО: Dzinnik Darius/PantherMedia / Dzinnik Darius

Пожарить блины, выложить на каждый блин начинку. Готовые блины можно украсить листиком мяты и присыпать сахарной пудрой.

Как сделать блинчики вкуснее

Чтобы придать блинам завершенный вкус, существует простой лайфхак, которым часто пользуются французские шеф-повара. Просто смажьте блины небольшим количеством сливочного масла. Блины сразу приобретут золотистый оттенок и станут еще более аппетитными.

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