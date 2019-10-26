Какая она уже взрослая: 14-летняя дочь Анны Седоковой стала звездой подиума

К жизни троих детей Анны Седоковой приковано не меньше внимания, чем к самой певице. Артистка регулярно появляется с дочкой и сыном на публике, показывает их снимки в Instagram и делится подробностями из их жизни в интервью. А вчера 14-летняя Алина вновь оказалась в центре обсуждения.
Дочь Седоковой приняла участие в модном показе своей звездной мамы. Ведь, как известно, 36-летняя Анна Седокова - не только певица, но и дизайнер. У знаменитости есть собственный бренд одежды "LA Story", и 24 октября состоялась презентация новой коллекции на Неделе моды.
Это мы с Алиной вчера возвращаемся с ее первого (моего первого) показа! Как человек волновался! Ведь ей даже никто ничего не показал! ! Просто выйди и иди, ты же крутая", - сказала ей мать и начала решать 1000001 организационный вопрос. Я ей сказала две вещи перед выходом: чтобы не случилось, не выходи из образа, и что люблю ее сильно- сильно,
- пишет Анна.