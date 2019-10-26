Какая она уже взрослая: 14-летняя дочь Анны Седоковой стала звездой подиума

Это мы с Алиной вчера возвращаемся с ее первого (моего первого) показа! Как человек волновался! Ведь ей даже никто ничего не показал! ! Просто выйди и иди, ты же крутая", - сказала ей мать и начала решать 1000001 организационный вопрос. Я ей сказала две вещи перед выходом: чтобы не случилось, не выходи из образа, и что люблю ее сильно- сильно,