Это не конец: пять ложных поводов для расставания

Миф: «Он начал меня раздражать»

Правда

Нет ни единого человека на земле, который не раздражался бы от перманентного присутствия другого. Ты же живешь с ним или видишься чуть ли не каждый день — да будь он подругой, ты бы давно полезла на стенку от каких-то мелочей вроде хлюпанья чаем или разбросанных по квартире носков.

Решение

Очень часто причина твоего раздражения — вовсе не сам мужчина, а что-то более глубокое и личное. Например, тебя может бесить не сам бардак, а привет от родителей, которые слишком агрессивно наказывали за неповиновение, когда ты не хотела убирать комнату. То же самое относится и к другим бытовым привычкам, которые так сильно тебя раздражают. Если ты это способна проанализировать и понять, решение будет как на ладони: гораздо проще пригласить домработницу, чем выяснять отношения на бытовой почве.

Миф: «Мы стали как брат и сестра»

Правда

Психологи считают, что дружеские отношения — как раз и есть фундамент для долгосрочного романа. Все дело в чувстве благодарности и единства, которые испытывает пара, умеющая быть товарищами друг другу. Это здорово выручает, когда основные страсти утихнут.

Решение

Вспомни, что именно твой бойфренд-брат был рядом тогда, когда ты больше всего в этом нуждалась. Вы вместе справлялись с задачами, действуя подобно хорошо сработавшейся команде. От этих мыслей становится тепло, и ты сможешь проникнуться нежностью к своему такому близкому и знакомому мужчине.

Миф: «В наших отношениях нет эмоционального накала»

Правда

И это нормально. Ведь количество гормонов и нейромедиаторов в крови влюбленных в стадии обострения зашкаливает. А это значит, что ты не смогла бы работать, спать, кушать, общаться с друзьями, жить. Поэтому природой предусмотрен некоторый спад после определенного отрезка совместной жизни с дальнейшими цикличными подъемами: у кого-то спустя год, а у других пар — каждые 3-4 года. Кстати, новый эмоциональный всплеск провоцируют значимые события в вашей жизни.

Решение

Страсть вернется, если наполнить жизнь новыми впечатлениями. Говорят, для этого хорошо помогает экстрим (ведь всплеск адреналина многие принимают за сексуальное возбуждение), романтика (ведь чувствам нужна особая атмосфера), новые впечатления (тогда вы просто смените обстановку). Вот только существует реальная опасность — превращать хорошие отношения в сплошную драму, чтобы выжать из них хоть каплю эмоций.

Миф: «Я уже начала поглядывать на других»

Правда

Человек, в отличие от лебедя — животное полигамное. А вот моногамия, как выяснили антропологи, является явлением социальным, вынужденным, предусмотренным для того, чтобы защищать свои территории и с большим успехом приносить пищу. Поэтому нет ничего странного в том, что твои фантазии проецируют интерес к другим молодым людям. Твоего бойфренда, увы, это тоже касается.

Решение