Овощи-убийцы: чем веганство грозит нашему здоровью

«Если классические вегетарианские программы вроде лактовегетарианства действительно могут быть сбалансированы, и человек, следуя им на протяжении жизни, не будет иметь проблем со здоровьем, то питание с исключением животной пищи может нести скрытую и достаточно серьезную опасность», — отметила диетолог, профессор ФМБА Маргарита Королева.

Главная причина — витамин B12 и омега-3 полиненасыщенные кислоты, которые, конечно, есть в растительной пище, но только продукты животного происхождения содержат необходимую для человека норму этих веществ.

Среди других проблем, которые вызывает дефицит витамина B12 и омега-3 полиненасыщенных кислот: мышечная слабость, повышенная утомляемость, сухость кожи, снижение иммунитета, остеопороз, проблемы со зрением.

«При вегетарианском питании организм лишается львиной доли хорошо усваиваемого железа. Всем вегетарианцам, а особенно придерживающимся более радикальных программ — веганам, сыроедам, фрукторианцам, необходимо контролировать показатели железа в организме, в том числе — ферритин, который помогает сохранять железо в тканях. Если организму не хватает железа — он начинает его брать из тканей, что снижает уровень ферритина», — советует Маргарита Королева.

Эксперты также отмечают, что у людей, которые не едят мясо, а пьют железо в таблетках, происходят изменения на уровне эритроцитов, даже их форма меняется, начинаются аномалии. Органы недополучают кислород, стенки сосудов ослабевают.

«Я сама сидела на такой диете без мяса и пила специальные комплексы витаминов от выпадения волос и для укрепления ногтей, но они все равно выпадали. То есть эти комплексы не дают нам замену нужных витаминов. А если вообще их не пить, можно просто облысеть», — поделилась иглорефлексотерапевт, звездный диетолог, косметолог Марият Мухина.

Благодаря белку идет обновление клеток эпителия, кожи, ногтей, роговицы глаз, волос, чуть реже — один раз в три-четыре дня обновляются клетки эпителия кишечника. Даже наша способность к переработке информации терпит урон от нехватки белка.

«Из-за несоблюдения суточной нормы белков, которая равна 60 граммам чистого белка, ухудшается память и концентрация внимания», — отметила Марият Мухина.

Пациентам с нарушениями психики давали один грамм рыбьего жира в день, и это помогало лучше, чем многие антидепрессанты.

Сбивается менструальный цикл, в перспективе женщина теряет способность к зачатию и вынашиванию детей.

«Для синтеза женских половых гормонов обязательно нужен холестерин, животные жиры и белки. Гормон — это белок, а для его синтеза нужны аминокислоты», — отмечает Марият Мухина.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ Оксана Драпкина на портале «Будущее России» отметила, что в период беременности и кормления женщина передает весь свой дефицит по железу, микро- и макронутриентам ребенку с первых дней его жизни.