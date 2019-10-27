Диетолог опровергла миф об ужине после шести вечера

«Я не знаю, откуда взялся такой миф. Сейчас он еще и развился, у него появились вариации вроде: углеводы после 14:00 нельзя, фрукты только в первой половине дня, белковые продукты ешьте на ужин. Проблема в том, что это транслируется из каждого утюга. И начинает казаться, что это абсолютно общепринятые вещи – так делают все, об этом пишут везде, в каждом журнале, в каждой газете, в каждом блоге», — говорит она.