Ноет и жалеет денег. Как понять, что встречаешься с неудачником

В любых отношениях важна гармония. Хорошо, когда люди одинаково относятся к жизни и друг к другу. Но бывает, что девушка понимает, что её парень, который показался ярким и интересным, на поверку оказывается круглым неудачником, пишет Лайф.
С таким не выстроишь долгие и счастливые отношения, вам придётся вечно слушать его нытьё. У психологов есть приметы, по которым можно легко вычислить неудачника.
Следит за каждой юбкой
Чувствуя внутреннюю неуверенность, он компенсирует это, клеясь ко всем девушкам. Так он чувствует себя важным. Но вам-то оно надо?
Ежеминутно подчёркивает свою значимость
Неудачники утверждаются за счет других. И вы самая близкая и беззащитная цель. Сперва откажется уступать, а потом начнёт вас унижать.
Уверен, что весь мир ему должен
Он мало зарабатывает и твердит, что достоин большего. Ведь другие люди тупые. Но скоро мир узнает его величие. Совет: бегите!
Он экономит на всём, а прежде всего на вас
Это странная особенность: чем меньше он зарабатывает, тем больше экономит. Но вы же можете прожить без ужина и подарков?
Жалуется на всё и ежедневно
Его не понимают коллеги, высмеивают друзья, обсчитывают продавцы и ругают таксисты. Откроем секрет: нытьё не закончится никогда.
Он не любит путешествия и новые заведения
Он считает, что туризм — это для дураков. А на тусовки ходят школьники. Просто он боится нового и скрывает свой страх бравадой.
Он мыслит штампами и не ставит целей
Для него все богатые — воры. А весь успех — через постель. Он ни к чему не стремится, но точно знает, как всё происходит у других.
Как быть в ситуации, если вы поняли, что встречаетесь с неудачником? Можно попытаться поговорить с человеком или нанять ему специалиста для психоанализа. Если он поймёт свою проблему и отреагирует на вашу просьбу — это прекрасно. А если нет, то бросайте его, иначе все внутренние проблемы вашего партнёра вам придётся всю жизнь нести на себе.