Ноет и жалеет денег. Как понять, что встречаешься с неудачником

С таким не выстроишь долгие и счастливые отношения, вам придётся вечно слушать его нытьё. У психологов есть приметы, по которым можно легко вычислить неудачника.

Следит за каждой юбкой

Чувствуя внутреннюю неуверенность, он компенсирует это, клеясь ко всем девушкам. Так он чувствует себя важным. Но вам-то оно надо?

Ежеминутно подчёркивает свою значимость

Неудачники утверждаются за счет других. И вы самая близкая и беззащитная цель. Сперва откажется уступать, а потом начнёт вас унижать.

Уверен, что весь мир ему должен

Он мало зарабатывает и твердит, что достоин большего. Ведь другие люди тупые. Но скоро мир узнает его величие. Совет: бегите!

Он экономит на всём, а прежде всего на вас

Это странная особенность: чем меньше он зарабатывает, тем больше экономит. Но вы же можете прожить без ужина и подарков?

Жалуется на всё и ежедневно

Его не понимают коллеги, высмеивают друзья, обсчитывают продавцы и ругают таксисты. Откроем секрет: нытьё не закончится никогда.

Он не любит путешествия и новые заведения

Он считает, что туризм — это для дураков. А на тусовки ходят школьники. Просто он боится нового и скрывает свой страх бравадой.

Он мыслит штампами и не ставит целей

Для него все богатые — воры. А весь успех — через постель. Он ни к чему не стремится, но точно знает, как всё происходит у других.